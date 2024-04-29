НАТО созывает высший военный орган: о чем будут говорить

В Североатлантическом альянсе анонсировали проведение заседания высшего военного органа, которое состоится уже 16 мая. Речь идет о военном комитете.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО. В то же время в рамках заседания также состоится встреча Совета Украина – НАТО.

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Обсудят войну России против Украины

Пресс-служба НАТО сообщила, что на заседании Военного комитета Североатлантического альянса будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр.

Более того, запланировано присутствие других командующих войсками стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

В частности, на вышеупомянутом заседании должен присутствовать и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который должен обсудить ключевые приоритеты и вызовы Альянса.

Также стоит заметить, что одна из частей обсуждений будет посвящена вопросу войны в Украине, которую Россия цинично ведет против нашего государства.

На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина – НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса,

– говорится в сообщении.

Следует, что на заседании НАТО может появиться Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский или другой уполномоченный представитель Украины.

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