НАТО як союз може дуже мало, – Кулеба дорікнув Альянсу, але похвалив ЄС

Дмитро Кулеба дорікнув НАТО за певну бездіяльність. Натомість Євросоюз міністр закордонних справ похвалив.

Дипломат наголосив, що НАТО як союз нічим не допоміг Україні під час війни. Однак коаліція країн, які входять до Альянсу, дуже допомагає. Наша держава цього ніколи не забуде.

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Кулеба зазначив, що НАТО як інститут мало що може зробити в умовах кризи.

Союзні країни окремо допомагали, так. Коаліція країн, які представляють частину НАТО, дуже допомогла, і ми ніколи не забудемо їхню підтримку. Але НАТО як союз не зробив нічого,

– переконаний дипломат.

Євросоюз – рушійна сила

Кулеба вважає, що насправді Україна – це головна надія для Європейського Союзу. Він наголосив, що за ці 2,5 місяці ЄС дуже змінився.

За словами міністра, на початку війни здавалося, що НАТО – сильний альянс, який може діяти, а ЄС здатний лише висловлювати занепокоєння. Однак все виявилось інакше. Кулеба відзначив санкції ЄС, сильні політичні заяви, економічну підтримку, фінансування військової допомоги.

За словами політика, ЄС йде правильним шляхом як рушійна сила, здатна визначати майбутнє континенту. На його думку, саме Україна дала можливість це довести.

Вступ України в ЄС: останні новини

Після повномасштабного нападу Росії Україна попросила про швидкий вступ до Євросоюзу, тобто за скороченою процедурою.

Європейська комісія надала державі опитувальник щодо оцінки готовності отримати статус кандидата на членство в ЄС. Першу частину анкети Україна передала в ЄС у квітні.

9 травня президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника.

Тепер в ЄС готують рекомендацію щодо відповідності критеріям вступу. Після цього мають бути повноцінні перемовини.

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