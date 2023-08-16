У скандальній заяві про поступки в обмін на НАТО було дещо дуже позитивне

Слова керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнсена про те, що Україна могла б стати членом НАТО, відмовившись від частини своєї території, стали вже справжньою сенсацією не тільки в українському медіапросторі.

Уже не політична фантастика

На цю заяву відреагували й у МЗС України. Там підкреслили, що Україна виходить з того, що ані сама вона, ані країни-члени НАТО не торгують своїми територіями.

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Між тим треба усвідомити, що слова керівника апарату генсека НАТО прозвучали не як офіційна заява, а під час дискусії в Норвегії. На цій дискусії обговорювали можливості євроатлантичної інтеграції України.

За великим рахунком, це навіть не погляд Єнсена, який сказав, що навіть у такому разі саме Україна має вирішувати, чи може відмова від території стати ціною за її членство у НАТО. Керівник апарату генсека НАТО лише підкреслив, що під час дискусій щодо приєднання України до НАТО висловлюються і такі думки – про відмову від частини територій.

Однак не має жодних доказів того, що подібні рішення є офіційною позицією хоча б однієї країни НАТО, не говорячи вже про сам Альянс.

Як на мене, важливо, що країни НАТО взагалі обговорюють приєднання України до Альянсу. Ще кілька місяців тому така дискусія могла здаватися політичною фантастикою.

Варто нагадати, що більшість країн-членів НАТО завжди підкреслювали, що приєднання України до НАТО може відбутися тільки після закінчення війни України з Росією. Це необхідна умова інтеграції. З цим погоджувалися й українські керівники, які неодноразово говорили, що будь-яка реалістично мисляча людина усвідомлює, що під час війни України з Росією ніякого приєднання до НАТО бути не може.

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Благо для України

Разом з цим з'явилися реалістичніші думки про те, що сама ідея про те, що Україна приєднається до НАТО тільки після закінчення війни є сигналом для Владіміра Путіна. Якщо він бажає, щоб Україна ніколи не була членом Альянсу, то має продовжувати війну з Україною стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб країни НАТО відмовилися від самої ідеї інтеграції України. Ось вам і війна на виснаження.

Отож самі дискусії про приєднання України до НАТО під час війни – благо для нас. Вони створюють шанс не просто для перемоги України в цій війні, вони створюють можливості того, що до цієї перемоги Україна залишиться як нація, а не на сторінці підручників історії про героїчну боротьбу українського народу з російською навалою. Нам потрібен не підручник історії, а живі люди, які після цієї війни будуть здатні розвивати реальну українську державу.

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Нам потрібно шукати шляхи щодо приєднання України до НАТО. При чому не після війни, яку Путін і не збирається закінчувати, а під час неї.

Відмова України від територіальної цілісності – це серйозний удар не лише по національних інтересах, а й по міжнародному праву. Це відкриє дорогу до нових територіальних конфліктів і врешті-решт призведе до третьої світової війни із застосуванням ядерного компонента.

Уже зараз можна подивитися в очі цієї війни та усвідомити, що сама ідея того, що одна країна може окупувати території іншої, а потім отримати легітимні права на цю територію – це дорога до смерті та краху.