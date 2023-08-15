Також підтримка цієї ініціативи в цілому допоможе антикорупційним та правоохоронним органам відстежити походження коштів на предмет корупції та російського впливу.

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Минулого тижня народні депутати збиралися в сесійній залі, аби розглянути низку законопроєктів. З одного боку, хочеться згадати про абсолютно недоречний законопроєкт 5431. Згідно з ним Антимонопольний комітет стає тінню правоохоронних органів, але все ще залишається політично залежним через те, що порядок призначення керівництва не змінили. Я таке рішення не підтримував, а більшість моїх поправок не були розглянуті.

З іншого боку, в аспекті боротьби з корупцією відбувся і дійсно позитивний зсув: нарешті ми розглянули й підтримали проєкт закону, який зобов'язує політичні партії звітувати знову. Поки тільки в першому читанні, але ініціатива має всі шанси бути прийнятою остаточно.

Коли партії мають відзвітуватися?

Екскурс у недавнє минуле: політичні сили в Україні (як парламентські, так і позапарламентські) не зобов'язані звітувати про свої надходження та витрати з 2020-го року. Тоді такі зміни були пов'язані з коронавірусною пандемією, а у 2022-у році партії могли не звітувати через повномасштабне вторгнення.

Слід визнати, що перші місяці 2022 року це цілком мало зміст, адже певною інформацією міг би скористатися ворог. Проте вже з другої половини 2022 року (коли робота парламенту вже більше нагадувала звичний режим) стало очевидним, що нам пора повертати обов'язкову звітність партій.

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Отже, що передбачає ця ініціатива:

парламентські партії повинні будуть подати звіти протягом 150 днів з дня опублікування цього закону (90 днів передбачається в законі, ще 60 днів дається на набрання законом чинності). Непарламентські партії мають 180 днів на подання звітів (120+60 за вказаною вище схемою);

відновлення повноважень НАЗК щодо перевірки звітів партій . Ця ініціатива допоможе в роботі НАЗК. Відтак, агентство має право перевіряти звіти, які будуть подані після набрання чинності цим законом. А також ті звіти, що подавалися до набрання чинності цього закону під час дії воєнного стану. НАЗК на це відведено 60 днів;

. Ця ініціатива допоможе в роботі НАЗК. Відтак, агентство має право перевіряти звіти, які будуть подані після набрання чинності цим законом. А також ті звіти, що подавалися до набрання чинності цього закону під час дії воєнного стану. НАЗК на це відведено 60 днів; партії, що постраждали через російську агресію, можуть подавати неповні звіти . Ідеться про те, що частина документів, техніки тощо могли бути пошкоджені чи знищені через війну з Росією або й взагалі перебувають на окупованій частині України. Інформацію стосовно цього можна не подавати. Однак лише за умови, що партія надасть документи, які підтверджують неможливість такого звітування;

. Ідеться про те, що частина документів, техніки тощо могли бути пошкоджені чи знищені через війну з Росією або й взагалі перебувають на окупованій частині України. Інформацію стосовно цього можна не подавати. Однак лише за умови, що партія надасть документи, які підтверджують неможливість такого звітування; річні звіти замість щоквартальних: аби спростити процедуру, політичні сили можуть подавати не щоквартальні звіти (як це було раніше), а річні. Мовиться про звітні періоди під час пандемії та великої війни.

До чого тут колаборанти?

Попри повномасштабну війну та дивні аргументи про те, що такі ініціативи порушують безпекові питання, я переконаний: відновлення звітування та декларування для чиновників – на часі. Можна сказати, що ми навіть дещо затягнули з цим.

По-перше, такі законопроєкти – це наші кроки до ЄС. Попередні висновки Європейської комісії показали: нам не пробачать недоброчесних чиновників. Добре, що НАБУ і САП активно працюють, викриваючи чиновників на хабарях, проте також важливо розставити правильні запобіжники. Адже ефективніше буде працювати не з наслідками корупції, а з її корінням.

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ЄС чітко окреслив свої вимоги до нас: державний апарат має бути прозорим та підзвітним. Маємо до цього прийти і чимшвидше.

По-друге, важливий момент національної безпеки. В цьому сенсі ініціатива з відновленням звітування партій навіть не на часі, а вже й запізніла. Нам невідомо, хто спонсорував проросійські партії в Україні в критично важливих 2020 – 2022 роках. Саме в цей час російська агентура активно розхитувала політичну ситуацію в Україні та готувала підґрунтя для вторгнення.

Не секрет, що і зараз російські гроші заходять в Україну. Проте якщо партії будуть змушені звітувати про походження своїх статків – це створить складнощі для ворога, який точно захоче знову спонсорувати ті чи інші політичні сили.

Коли закон приймуть остаточно?

Цікаво, що в Раді публічно ніхто не виступав проти відновлення декларування для чиновників та звітування партій. Проте були кадри, що активно наголошували на безпековому моменті. Аргументи: буцімто є ризики, що таким чином ми покажемо ворогу забагато інформації. Як не дивно, але найбільше про це переймалися саме ті, хто до 24 лютого 2022 року активно поширював проросійські наративи.

Наразі можу запевнити, що ми маємо реальні шанси на відновлення звітування партій та декларування для чиновників до кінця вересня. Це має показати українському суспільству, що панівна частина посадовців усе ж доброчесна і не дарма обіймає свої посади.

Ключовим є і те, що відкриті реєстри, обов'язкове декларування для чиновників та максимально прозора робота державного апарату – це одна з прямих вимог до нас як кандидата на вступ до Європейського Союзу. Прийняття таких ініціатив впритул наблизить нас до виконання рекомендації.