Речник Держприкордонслужби України повідомив, що угрупування військ Росії в Білорусі не становить загрози. Вони братимуть участь у навчаннях "Захід-2025".

Засобів, які Росія розмістила у Білорусі, недостатньо, щоб створити ризики для України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в Укрінформі.

Що заявив Демченко про навчання "Захід-2025"?

За його словами, наразі немає ознак масштабного перекидання російських військ до Білорусі. Там уже присутні транспортні засоби, окремі зразки бронетехніки та незначна кількість особового складу, проте мова не йде про великі угруповання.

"Станом на зараз ми не відмічаємо, щоб Росія вже перекинула в якійсь достатньо великій кількості свої сили та засоби на територію Білорусі. Звісно, що вони там вже присутні, але це, як правило, транспортні засоби, невелика частина бронетехніки, переважно автомобільна. Ну і по особовому складу це також незначна кількість", – пояснив речник.

Активна фаза навчань запланована на 12 – 16 вересня. У цей період очікується збільшення чисельності російських підрозділів, а також залучення танків і броньованої техніки. Водночас, на відміну від 2022 – 2023 років, коли в Білорусі перебувало до 10 – 12 тисяч російських військових, цьогоріч кількість особового складу буде суттєво меншою.

Він підкреслив, що попри зменшення масштабів, зберігається небезпека провокацій та інформаційного тиску з боку Росії, аби змусити Україну перекидати додаткові ресурси на північний напрямок.

Представник ДПСУ додав, що уздовж усього кордону з Білоруссю – від Волинської області до Чернігівщини – тривають заходи з посилення оборони.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?