Влада Санкт-Петербурга, на тлі рекордних для Росії втрат у війні проти України, вирішила масштабно оновити та розширити міський крематорій. Після модернізації він може стати найбільшим у Європі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Похоронний траст".

Як крематорій Санкт-Петербурга може стати найбільшим у Європі?

Згідно з інформацією з порталу держзакупівель, лише проєктні роботи обійшлися у 207 мільйонів рублів (2,5 мільйона доларів), тоді як загальна вартість реалізації та терміни завершення поки не оприлюднені. Планується встановлення ще шести чеських печей Tabo – їхня кількість зросте до 20. Це дозволить збільшити пропускну спроможність крематорію до 240 процедур щодня. Додатково мають закупити два кремулятори для подрібнення останків до стану попелу.

Модернізація передбачає розширення основного корпусу, який функціонує з 1973 року, будівництво нового цеху, закупівлю додаткових холодильних камер для зберігання тіл, облаштування кількох траурних залів з підйомними механізмами для трун, а також оновлення в залах світлових куполів. У проєкті також зазначені створення зони "єдиного вікна" для оформлення послуг, реконструкція інженерних систем і облаштування території. На в’їзді планують встановити контрольні пункти для огляду трун рентгеном та навіть облаштувати декоративні фонтани.

За офіційними даними, у 2023 році крематорій провів близько 42 тисяч процедур, що становить 67% усіх поховань у Санкт-Петербурзі. Це єдиний подібний заклад не лише в місті та області, а й у Карелії, Новгородській та Псковській областях.

Розширення відбувається на тлі затяжної війни в Україні, яка триває понад три з половиною роки. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, США), втрати Росії вже могли перевищити мільйон осіб убитими й пораненими. З них близько 250 тисяч – загиблі, а ще 400 тисяч – залишилися інвалідами. Аналітики наголошують, що жодна війна СРСР чи Росії після Другої світової не принесла настільки масштабних людських втрат.

Що відомо про втрати Росії у війні?