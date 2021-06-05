Бойкоти та рабське ставлення до працівників: найгучніші світові скандали Hugo Boss

Потенційні клієнти Hugo Boss – це люди з високим рівнем достатку, які цікавляться "аристократичними" видами спорту. Втім, компанія не раз потрапляла в гучні світові скандали.

Бренд спонсорує понад десяток професійних гравців у гольф і є партнером найстарішого турніру з цього спорту The British Open. Також із 2003 року модний дім є головним спонсором британської вітрильної команди Alex Thomson Racing. Бренд також понад 30 років був партнером "Формули-1".

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Зіркова співпраця Hugo Boss

Однак у 2017 році корпорація припинила багаторічну співпрацю із "Формулою-1". Натомість стала партнером "Формули E" – модерних світових автоперегонів на електромобілях.

Hugo Boss співпрацює також із зірками футболу. Гравці Реалу, Парі Сен-Жермена, Баварії, Мілана й Тоттенхему, згідно з умовами контракту, на всі офіційні заходи одягають костюми саме німецького бренду. Звісно, знімаються в рекламних роликах лейблу. Hugo Boss також був багаторічним партнером братів Кличків.

Співпраця з Баварією: дивіться відео

Інтеграція в кіно

Для промоції компанія активно застосовує і продакт-плейсмент, інтегруючи свою брендовану продукцію у світ кіно. Ми можемо побачити в картині "Роккі-4" із Сільвестром Сталлоне, де він носить білий худі від Hugo Boss.



Сталлоне в худі від Hugo Boss / Скриншот з фільму

Саме герої "Поліції Маямі" надихнули глядачів носити лляні костюми з футболками. Також щороку Hugo Boss відшиває сотні люксових чоловічих піджаків для церемонії вручення "Оскара". Смокінги від німецького дому моди є найпопулярнішими на найгучнішій кіноподії року.



Лляні костюми з футболками у фільмі "Поліція Маямі" / Фото Сloudfront

Скандал через закриття фабрики

Однак у 2010 році довкола фешн-титана розгорівся скандал. Компанія хотіла закрити свою фабрику в Огайо. Цей випадок набув розголосу, тому що без роботи мали залишитися кількасот людей. Один з акторів – Дені Гловер – напередодні вручення "Оскару", закликав колег бойкотувати бренд і не одягати його смокінги, тому що він погано поводиться з робітниками.

Невідомо, що саме стало вирішальним чинником, однак фабрику не закрили. Вона працює й досі. А Hugo Boss продовжує залучати топових голлівудських зірок до своїх рекламних кампаній. Зокрема, у них знімалися:

Кріс Хемсворт;

Джаред Лето;

Раян Рейнольдс;

Антоніо Бандерас;

Гвінет Пелтроу.

Найкраща реклама бренду

Однією з найуспішніших в історії бренду стала реклама жіночих парфумів із Сієнною Міллер. У ролику акторка стрибає, веселиться та корчить кумедні гримаси. Як зізнавалися згодом жінки-покупці, така безпосередня поведінка зірки спонукала їх придбати аромат. Щоби почуватися так само легко, як і Сієнна в рекламі.

Фрагмент реклами: дивіться відео

До речі, аромати від Hugo Boss належать до 10 парфумів у світі, що мають найбільший попит.

Премії талановитим митцям

У 1995 році Модний дім почав співпрацювати із Музеєм сучасного мистецтва Гуггенхайма. Разом вони запровадили премію розміром 100 тисяч доларів, яку присуджують талановитим митцям раз на 2 роки.

Географія бренду

Основний ринок Hugo Boss – Європа. На неї у 2020 році припало понад 60% продажів. Найбільше речей цього бренду купують у Німеччині, Великій Британії та Франції. Америка дала 16% від загальних об'ємів продажів, Азія – 18%. Трохи понад половини покупок в азійському секторі припадає на Китай.

Сьогодні продукція від Hugo Boss доступна в 128 країнах. В Україні монобрендові магазини від німецького модного дому є в Києві, Одесі та Харкові.

На китайський ринок Hugo Boss вийшов у 1994 році. І став шалено популярним у регіоні. У Європі вікова категорія типового покупця речей від Hugo Boss на 15 – 20 років старша.

Hugo Boss вдало там використовує цифровий досвід. Успіх бренду на китайському ринку підкріплюється навіть забобонністю тамтешніх мешканців.

Саме слово Boss якби приносить удачу і вважається таким дуже приємним і класним,

– пояснила маркетологиня Марія Ципльонкова.

Позиції Hugo Boss в Китаї сильно похитнулися

У 2020 році австралійський Інститут Стратегічної політики опублікував звіт, у якому зазначалося, що в китайському Синьцзян-уйгурському автономному районі використовують рабську працю при зборі врожаю бавовни.

Nike, Adidas, Zara, Calvin Klein, Burberry та багато інших топових брендів один за одним почали відмовлятися від бавовни з цього регіону. Хоча і їх звинуватили в лицемірстві. Мовляв, знали про це й без відповідних звітів. Hugo Boss же опинився на роздоріжжі. На початку 2021 року в Китаї узагалі оголосили бойкот світовим брендам, серед яких і Hugo Boss.

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Та, як не парадоксально, фінансовий директор Hugo Boss Ів Мюллер заявив, що в першому кварталі 2021 року продажі компанії зросли на 29%, у порівнянні з 2020 роком. І компанія очікує, що спостерігатиме таку тенденцію до кінця року.

Скандал довкола фабрики Hugo Boss в Ізмірі

У 2010 році Hugo Boss і сам опинився під шквалом звинувачень у тому, що він – жахливий роботодавець.Турецька профспілка TEXSIF та філія глобальної організації Idustrial All заявили про неналежне поводження модного дому із робітниками на фабриці в турецькому Ізмірі.

Їхня зарплата нібито нижча за прожитковий мінімум, люди змушені працювати понаднормово, і в них немає соцпакета. Тим, хто намагався відстоювати свої права, начебто погрожували й звільняли. Модний бренд усіляко заперечував правдивість звинувачень.

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Однак зі 163 позовів, які подали працівники в період із 2011 по 2016 роках, турецькі суди ухвалили 76% рішень на користь саме позивачів. Асоціація справедливої праці (FLA) дійшла висновку, що багато цих звільнень були пов'язаними із бажанням робітників вступити в профспілку.

Щоправда, у 2016 році Hugo Boss розпочав модернізацію ізмірського підприємства, яку завершив за 3 роки. Тепер компанія називає ці виробничі потужності "смарт фабрикою". Адже робота кравців тісно переплетена з роботизованою технікою.

Комік змінив ім'я на честь компанії

На фабриці навіть відкрили 4 кімнати віртуальної реальності для нових працівників, де вони можуть ознайомитися зі специфікою та правилами роботи на підприємстві. Щороку тут наймають приблизно 400 кравців.

У 2020 році про Hugo Boss знову заговорили в негативних тонах. Британський комік Джо Лайсет офіційно змінив ім'я та прізвище на Хюго Босс. Свій вчинок він пояснив бажанням підтримати представників малого бізнесу, який "страждає від нападок модного бренду".



Джо Лайсет змінив ім'я на Хюго Босс/ Фото DFT

Доходи компанії

Рекордний дохід у XXI столітті компанія Hugo Boss отримала у 2019 році – 2,88 мільярда євро. Однак уже 2020 року ця цифра знизилася в півтора раза – фешн-титан заробив 1,95 мільярда євро.

Причина падіння прибутків така ж, що й у багатьох інших світових корпорацій,- пандемія коронавірусу. До речі, 85% доходу 2020 року приніс суббренд Hugo. Модний дім помітив тенденцію: останні кілька років зростає зацікавленість покупців до спортивного одягу та вбрання в стилі кежуал.