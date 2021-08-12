Називали секс-бомбою та персиком: що відомо про вбиту учасницю шоу "Панянка – Селянка"

У Києві знайшли вбитою учасницю шоу "Панянка – Селянка" Тетяну Осадчу. На її тілі було кілька ножових поранень. Подруга жінки розповіла, що та була дуже запальною людиною, говорила все, що думала.

За словами подруги, у шкільні роки Тетяну називали секс-бомбою, бо вона мала пишні форми. Сама жінка характеризувала себе як "персик".

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Жінка пишалась своїми грудьми. Вона наголошувала, що це "велика гідність". Дієти Тетяна не визнавала, тож не дотримувалась їх. Ще у школі вона мріяла займатись манікюром, тож цю справу і обрала.

Тетяна мріяла про ідеального чоловіка

Тетяна завжди мріяла знайти свого ідеального чоловіка. Вона говорила, що поруч з нею має бути сильний та мужній, а не ганчірка.

Жила жінка у невеликій квартирі у Києві з собакою.

Жінка любила увагу

Тетяна любила, щоб на неї всі звертали увагу. Відтак вона носила різні кепки зі стразами та яскраві корсети. Жінка була дуже активною: захоплювалася активними видами відпочинку. Зокрема, любила кататися на байдарках.



Жінка любила яскраві корсети / Скриншот з сайту ТЕТ

Як загинула жінка