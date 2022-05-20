Не альтернатива ЄС, а доповнення: Макрон уточнив, нащо просуває свій проєкт нової євроспільноти

Президент Франції Емануель Макрон виступив із ініціативою створити "Європейське політичне співтовариство". За його словами, це не альтернатива ЄС, а лише доповнення.

Таку заяву президент зробив 19 травня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду.

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Хто має ввійти у співтовариство

Макрон зустрівся із Санду через те, що Молдова 3 березня подала заявку на членство в ЄС. Під час своєї промови очільник Франції зазначив, що вже запропонував у Європейському парламенті проєкт "Європейського політичного співтовариства".

В межах такого рішення, на думку цього політика, мають об'єднатися демократичні європейські нації. Проте мовилося про ті країни, які прагнуть приєднатися до ЄС.

Ця спільнота не є альтернативою процесу членства, а є доповненням, яке, незалежно від нього, дає змогу сильніше структурувати політичні, енергетичні та інвестиційні відносини з кількома країнами, які цього бажають (Приєднатися до ЄС – 24 канал),

– сказав Макрон.

Він додав, що вже через кілька тижнів Європа зможе дати відповідь на запит Молдови. Мовляв, цього потребує безпекова, геополітична та гуманітарна ситуація.

Згадав про безпекову загрозу та гуманітарні проблеми

Також Макрон запевнив свою гостю, що Франція та вся Європа надаватимуть підтримку її державі. Адже будучи сусідом України, Молдова прийняла дуже багато людей, які були змушені втікати від війни. Через допомогу біженців країна зіткнулася з важкою гуманітарною ситуацією.

Окрім цього, згадав і про безпекові питання. Адже зараз Молдові загрожує загострення в невизнаній проросійській квазіреспубліці — Придністров'ї.

Нещодавні інциденти в Придністровському регіоні Республіки Молдова показують, що не можна виключати поширення конфлікту на сусідні країни,

– підкреслив президент Франції.

За його словами, Франція залишається особливо уважною до безпекової ситуації в регіоні та до будь-яких зазіхань на стабільність, суверенітет та територіальну цілісність Молдови.

Слід зауважити, що Майя Санду 7 травня запевнила, що її країні поки нічого не загрожує. Проте влада продовжує уважно стежити за розвитком подій. Вона переконана, що необхідно докладати максимум зусиль, щоб не допустити дестабілізації ситуації.

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