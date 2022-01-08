"Не для наших людей": у Чернівцях вандали розгромили книжкові будиночки

У Чернівцях громадські активісти встановили будиночки для того, щоб містяни могли обмінюватись книжками. Більшість з об'єктів зазнали вандалізму.

Книжкові будиночки встановили у грудні 2021 року за гроші Буковинського культурного фонду. Чернівчани не виконали покладену ідею.

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Супермаркет як альтернатива для розміщення

За словами місцевого мешканця Миколи Дички, реального обміну книг не відбувається. Скриньки ламаються і їх ламають. Мовляв, причина у тому, що вони на занадто видимих місцях і у відповідному кольорі.

У сквері біля СБУ книжковий будиночок відірваний, у сквері Дня вишиванки двері виламані, на Центральній площі – на одній завісі. За ними ніхто не доглядає,

– пояснив він.

Чернівчанин вважає, що ідея є вдалою, якби реально працювала. Найкращим місцем для обміну, на його думку, має стати супермаркет. "Там постійний потік людей", – пояснив він.

Процес обміну книжок називають буккросингом . Людина, прочитавши видання, залишає його у громадському місці (парк, кафе, поїзд, станція метро) для того, щоб інша людина могла випадково знайти та прочитати книжку.

"Думаю, варто давати людям шанс. Ставити вищу планку. Іти до кращого. Інакше нічого не змінюватиметься. Усе є досвідом. Можливо, (варто – 24 канал) змінити формат, локації з цими ж уже знайомими всім скриньками", – припустив Дичка.

Як відреагували у мережі

На фейсбук-допис у коментарях відреагувало чимало людей. Побачене прокоментували по-різному, але вважають, що людям варто дати 2 шанс, зважаючи на ідею:

"Варто давати шанс людям як би то не було";

"Безхатьки у захваті, безплатний туалетний папір";

"Побачила таке за кордоном, була у захваті від ідеї";

"Не для наших людей така гарна справа";

"У супермаркетах, де є охорона, було б круто".

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Повний текст публікації Миколи Дички:

Думаю, варто і час робити висновки. Хоч я із самого початку підтримую цю ідею. Робити висновки – це нормально і нічого критичного немає, а тому що висновки не такі якими були очікування.

Реального обміну книгами немає. Скриньки ламаються (через тендітність завіс і гачків) і їх ламають (через у кожного свої "причини"). Вони відверто на занадто видимих місцях і у відповідному кольорі. За ними ніхто не доглядає.

У сквері біля СБУ була відірвана. Уже є. Сквер дня вишиванки двері виламані. Зроблені. Центральна площа на одній завісі – зроблені.

Думаю, в інших місцях щось аналогічне. Ідея гарна якби працювала. Місця розміщення, звичайно, ж там де, люди сидять, відпочивають – це зрозуміло, щоб взяти книжку почитати, але для обміну саме може краще великі супермаркети. Там постійний потік людей.

Тут або слідкувати й наповнювати (чого немає). Або ваш конструктивний варіант. Думаю, варто давати шанс людям, як би то не було, ставити вищу планку йти до кращого. Інакше нічого не змінюватиметься. Усе є досвід. Можливо, змінити формат, локації, з цими ж уже знайомими всім скриньками.

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