Яке покарання призначив суд
Інцидент трапився вночі проти 5 грудня на площі Театральній. Чоловік від'єднав Ханукію від електромережі та кинув її у річку Уж.
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Ханукію викинули, коли євреї святкували 7 день Хануки. Перед тим у місті розклеїли антисемітські листівки.
Ужгородський міський суд визнав чоловіка винним у розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Йому винесли вирок – 1 рік позбавлення волі з заміною на 1 рік випробувального терміну.
В Ужгороді чоловік викинув Ханукію в річку / Фото ОЄОУ
Що відомо про антисемітські листівки в Ужгороді
Біля Ханукії виявили свастику та антисемітську наклейку, на якій зображено звинувачення євреїв у Голодоморі. До речі, вандали підійшли зі сторони, де немає камер, тому хто це вчини – невідомо.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.
Останні інциденти з Ханукією в Україні
- 28 листопада на Майдані Незалежності чоловік намагався зруйнувати Ханукію, це відбувалося під оплески очевидців. Зловмисника зупинили працівники муніципальної варти, а сам він заявив: "Не треба було ставити".
- 30 листопада схожий інцидент стався на Троєщині – там вандали також повалили Ханукію. Тоді представники Єврейської об'єднаної громади казали, що звертатимуться до суду.
- У центрі Дніпра Ханукію перевернула компанія молодиків, однак цей момент потрапив на камери спостереження.