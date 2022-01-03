Яке покарання призначив суд

Інцидент трапився вночі проти 5 грудня на площі Театральній. Чоловік від'єднав Ханукію від електромережі та кинув її у річку Уж.

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Ханукію викинули, коли євреї святкували 7 день Хануки. Перед тим у місті розклеїли антисемітські листівки.

Ужгородський міський суд визнав чоловіка винним у розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Йому винесли вирок – 1 рік позбавлення волі з заміною на 1 рік випробувального терміну.



В Ужгороді чоловік викинув Ханукію в річку / Фото ОЄОУ

Що відомо про антисемітські листівки в Ужгороді

Біля Ханукії виявили свастику та антисемітську наклейку, на якій зображено звинувачення євреїв у Голодоморі. До речі, вандали підійшли зі сторони, де немає камер, тому хто це вчини – невідомо.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Довідка. Ханукія – це світильник, який запалюють протягом восьми днів юдейського свята Ханука. За віруваннями, він символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою.

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