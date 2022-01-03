Какое наказание назначил суд
Инцидент произошел в ночь на 5 декабря на Театральной площади. Мужчина отсоединил Ханукию от электросети и бросил ее в реку Уж.
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Ханукию выбросили, когда евреи праздновали 7 день Хануки. Перед тем в городе расклеили антисемитские листовки.
Ужгородский городской суд признал мужчину виновным в разжигании национальной вражды и ненависти. Ему вынесли приговор – 1 год лишения свободы с заменой на 1 год испытательного срока.
В Ужгороде мужчина выбросил Ханукию в реку / Фото ОЕОУ
Что известно об антисемитских листовках в Ужгороде
Возле Ханукии обнаружили свастику и антисемитскую наклейку, на которой изображены обвинения евреев в Голодоморе. Кстати, вандалы подошли со стороны, где нет камер, поэтому кто это совершил – неизвестно.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о хулиганстве.
Последние инциденты с Ханукией в Украине
- 28 ноября на Майдане Независимости мужчина пытался разрушить Ханукию, это происходило под аплодисменты очевидцев. Злоумышленника остановили работники муниципальной стражи, а сам он заявил: "Не надо было ставить".
- 30 ноября похожий инцидент произошел на Троещине – там вандалы также повалили Ханукию. Тогда представители Еврейской объединенной общины говорили, что будут обращаться в суд.
- В центре Днепра Ханукию перевернула компания молодых людей, однако этот момент попал на камеры наблюдения.