Инцидент произошел 29 ноября около 6 часов утра в центре города возле ЦУМа. В сети опубликовали фото и видео поваленой Ханукии.
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Снимали все на камеру
На видео видно, как молодые люди подошли к Ханукии и разговаривали между собой, что же с ней сделать. Сначала вандалы ходили вокруг нее, а потом начали толкать.
Конструкция упала на землю и погасла. Хулиганы одновременно снимали все,происходящее на камеру. Потом сразу скрылись, очевидно, чтобы их никто не заметил.
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