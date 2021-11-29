Об инциденте сообщили в Объединенной еврейской общине Украины. Там обещают обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное производство.
Напомним В Киеве вандалы осквернили памятник украинским разведчикам в сквере Шаповала
Досадный инцидент с Ханукией в Киеве произошел 28 ноября
В Киеве на Майдане Незалежности начали устанавливать Ханукию к одному из важнейших еврейских праздников Хануки (в этом году, 2021, его отмечают 28 ноября – 6 декабря).
Однако сразу нашелся вандал, который решил помешать процессу и разрушить Ханукию. К счастью, его остановили работники муниципальной стражи.
Объединенная еврейская община опубликовала видео с места инцидента. Там видно и слышно, что на фоне нападения вандала звучали аплодисменты, а сам нападавший заявил: "А не надо было ставить".
В общине также сообщили, что заметили во время и на месте нападения мужчину по имени Андрей Рачок, который повалил Ханукию на Подоле в 2020 году, и якобы до сих пор за это не наказан по закону.
Нападение на Ханукию в 2020: как это было
- В Киеве на Контрактовой площади 10 декабря 2020 года вандал повалил Ханукию (чему были и видеосвидетельства).
- Власти Украины и Израиля тогда мгновенно отреагировали и решительно осудили инцидент.
- Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении, в сети же назвали его – Андрей Рачок.