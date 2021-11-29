Об инциденте сообщили в Объединенной еврейской общине Украины. Там обещают обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное производство.

Напомним В Киеве вандалы осквернили памятник украинским разведчикам в сквере Шаповала

Досадный инцидент с Ханукией в Киеве произошел 28 ноября

В Киеве на Майдане Незалежности начали устанавливать Ханукию к одному из важнейших еврейских праздников Хануки (в этом году, 2021, его отмечают 28 ноября – 6 декабря).

Однако сразу нашелся вандал , который решил помешать процессу и разрушить Ханукию. К счастью, его остановили работники муниципальной стражи.

Объединенная еврейская община опубликовала видео с места инцидента. Там видно и слышно, что на фоне нападения вандала звучали аплодисменты, а сам нападавший заявил: "А не надо было ставить".

В ОЕОУ заявили, что обратятся в полицию с требованием возбудить по факту нападения на Ханукию уголовное производство. Справка. Ханукия или менора Хануки – светильник, который зажигают 8 дней Хануки. Это символизирует духовную стойкость и победу света над тьмой.

В общине также сообщили, что заметили во время и на месте нападения мужчину по имени Андрей Рачок, который повалил Ханукию на Подоле в 2020 году, и якобы до сих пор за это не наказан по закону.