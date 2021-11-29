Про інцидент повідомили в Об'єднаній єврейській общині України. Там обіцяють звернутися до поліції з вимогою розпочати кримінальне провадження.
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Прикрий інцидент із Ханукією в Києві стався 28 листопада
У Києві на Майдані Незалежності почали встановлювати Ханукію до одного з найважливіших єврейських свят Хануки (цьогоріч, у 2021, його відзначають 28 листопада – 6 грудня).
Однак одразу знайшовся вандал, який вирішив стати на заваді процесу та зруйнувати Ханукію. На щастя, його зупинили працівники муніципальної варти.
Об'єднана єврейська община України опублікувала відео з місця інциденту. Там видно й чутно, що на тлі нападу вандала звучали оплески, а сам нападник заявив: "А не треба було ставити".
В общині також повідомили, що помітили під час і на місці нападу й чоловіка на ім'я Андрій Рачок, який повалив Ханукію на Подолі у 2020, і начебто досі за це не покараний законом.
Напад на Ханукію у 2020: як це було
- У Києві на Контрактовій площі 10 грудня 2020 року вандал повалив Ханукію (чому були й відеодокази).
- Влада України та Ізраїлю тоді миттєво відреагували та рішуче засудили інцидент.
- Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру, у мережі ж назвали його – Андрій Рачок.