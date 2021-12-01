Символ свята Хануки, який атакували вандали, належить Єврейській громаді Лівого берега міста Києва. Його вже повернули на місце.

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Дикуни масово трощать Ханукії

Представники Єврейської об'єднаної громади обурилися через те що, за три дні свята Хануки в Україні пошкодили уже третю Ханукію.

Аби припинити святотатство у столиці, вони вирішили звернутися до Головного управління Національної поліції в місті Києві та до суду.

Через відсутність реакції на перший інцидент у Києві, найближчим часом ми звертатимемося до слідчого судді, щоб суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження,

– йдеться в офіційній заяві.



Світильник, який повалили, належить Єврейській громаді Лівого берега Києва / Фото Єврейської об'єднаної громади України

Розтрощена Ханукія на Майдані Незалежності

Подібний випадок трапився і в центрі столиці 28 листопада. Там неадекватний чоловік почав відривати зовнішню обшивку Ханукії під оплески деяких однодумців. Коли до нього підійшла муніципальна варта, він почав кричати, що цей святковий атрибут юдеїв не треба було ставити на Майдані Незалежності.

Текст публікації Єврейської об'єднаної громади України:

Повалено Ханукію на Троєщині. Інцидент стався між 9 та 15 годинами сьогодні, 30 листопада. Ханукія належить Єврейській громаді Лівого берега міста Києва та вже знову встановлена на своє місце.

Зазначимо, що це вже третя постраждала Ханукія в Україні за три дні Хануки. Об'єднана єврейська громада України вкотре готує заяву до Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Через відсутність реакції на перший інцидент у Києві, найближчим часом ми звертатимемося до слідчого судді, щоб суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження.