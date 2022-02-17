Не довше як 2 місяці: Рада схвалила закон щодо введення карантину

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про запровадження карантину. У документі йдеться про те, що карантин можуть встановлювати на 2 місяці та продовжувати за потреби.

Народні депутати проголосували за законопроєкт №6508 – про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину.

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У Раді схвалили закон щодо карантину

Проголосований документ передбачає внесення до чинного законодавства певних змін.

Карантин встановлюється Кабінетом Міністрів на термін, що не перевищує 2 місяців. Однак може бути продовжений у випадку несприятливої епідемічної ситуації.

Встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш ніж 6 регіонів (зокрема, областей, Криму, міст Києва та Севастополя) запроваджується урядом за погодженням із Радою з нацбезпеки та оборони.

Протиепідемічні заходи можуть передбачати особливі умови та режим:

пересування населення та господарської діяльності;

підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я;

в'їзду та виїзду з території, на якій запроваджено карантин;

здійснення пасажирських перевезень;

перетину кордону іноземцями та особами без громадянства;

відвідування закладів освіти.

Карантин в Україні: останні новини

Ще у березні 2020 року в Україні запровадили карантин через епідемію коронавірусу. Відтоді його постійно продовжують. Наразі адаптивний карантин продовжили до 31 березня 2022 року.

Крім того, з 6 грудня 2021 року обмеження для невакцинованих українців у жовтій та червоній зонах посилили.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Текст допису з телеграму Верховної Ради:

Ухвалено за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину (№ 6508).

Проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 29 Закону № 1645, якими зокрема передбачити, що карантин встановлюється КМУ на строк, що не перевищує двох місяців і може бути подовжений у разі несприятливої епідемічної ситуації; встановлення карантину на території, яка розташована у межах більше ніж шести областей (зокрема, АР Крим, міст Києва та Севастополя) запроваджується КМУ за погодженням із РНБО; протиепідемічні заходи можуть включати особливі умови і режим: пересування населення та господарської діяльності; підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я; в’їзду та виїзду з території, на якій запроваджено карантин; здійснення пасажирських перевезень; перетину кордону іноземцями та особами без громадянства; відвідування закладів освіти.