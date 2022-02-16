Ще п'ять областей у червоній зоні карантину. Всі інші області перебувають у помаранчевій зоні.

Актуально Коронавірус в Україні: за добу понад 31 тисяча хворих, показники госпіталізації значно зросли

У червону зону ввійшли

  1. Закарпатська;
  2. Івано-Франківська;
  3. Луганська;
  4. Рівненська;
  5. Хмельницька.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності в Україні складає 1 244 при нормі менш як 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у 12 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.


Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Статистика поширення COVID-19

  • Станом на 16 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 31 5 13 людей, серед них 2 872 дітей.
  • До лікарень госпіталізували 3 640 людей з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень коронавірусу померли 310 пацієнтів.
  • Від початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 4 603 930 випадки захворювання. Станом на 16 лютого одужало – 3 839 314 людей.
  • Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 103 565 мешканців країни.