Ще п'ять областей у червоній зоні карантину. Всі інші області перебувають у помаранчевій зоні.

Актуально Коронавірус в Україні: за добу понад 31 тисяча хворих, показники госпіталізації значно зросли

У червону зону ввійшли

Закарпатська; Івано-Франківська; Луганська; Рівненська; Хмельницька.

Зверніть увагу! Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень: забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження скасовуються, якщо 100% працівників та відвідувачів вакциновані.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності в Україні складає 1 244 при нормі менш як 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у 12 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Статистика поширення COVID-19