Ще п'ять областей у червоній зоні карантину. Всі інші області перебувають у помаранчевій зоні.
Актуально Коронавірус в Україні: за добу понад 31 тисяча хворих, показники госпіталізації значно зросли
У червону зону ввійшли
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Рівненська;
- Хмельницька.
Показники захворюваності
Загалом рівень захворюваності в Україні складає 1 244 при нормі менш як 75 на 100 тисяч населення.
Також перевищений рівень госпіталізацій — у 12 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.
Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ
Статистика поширення COVID-19
- Станом на 16 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 31 5 13 людей, серед них 2 872 дітей.
- До лікарень госпіталізували 3 640 людей з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень коронавірусу померли 310 пацієнтів.
- Від початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 4 603 930 випадки захворювання. Станом на 16 лютого одужало – 3 839 314 людей.
- Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 103 565 мешканців країни.