Еще пять областей в красной зоне карантина. Все остальные области находятся в оранжевой зоне.

Актуально Коронавирус в Украине: за сутки более 31 тысячи больных, показатели госпитализации сильно выросли

В красную зону вошли

  1. Закарпатская;
  2. Ивано-Франковская;
  3. Луганская;
  4. Ровненская;
  5. Хмельницкая.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости в Украине составляет 1 244 при норме менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций – в 12 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности койек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.


Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава

Статистика распространения COVID-19

  • По состоянию на 16 февраля за сутки заболели коронавирусом 31 513 человек, среди них 2 872 ребенка.
  • В больницы госпитализировали 3 640 человек с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений коронавируса умерли 310 пациентов.
  • С начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 4 603 930 случаев заболевания. По состоянию на 16 февраля выздоровели 3 839 314 человек.
  • Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 103 565 жителей страны.