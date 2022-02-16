Еще пять областей в красной зоне карантина. Все остальные области находятся в оранжевой зоне.

Актуально Коронавирус в Украине: за сутки более 31 тысячи больных, показатели госпитализации сильно выросли

В красную зону вошли

Закарпатская; Ивано-Франковская; Луганская; Ровненская; Хмельницкая.

Обратите внимание! Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений: запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения отменяются, если 100% работников и посетителей вакцинированы.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости в Украине составляет 1 244 при норме менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций – в 12 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности койек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.



Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава

Статистика распространения COVID-19