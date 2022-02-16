Еще пять областей в красной зоне карантина. Все остальные области находятся в оранжевой зоне.
Актуально Коронавирус в Украине: за сутки более 31 тысячи больных, показатели госпитализации сильно выросли
В красную зону вошли
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Ровненская;
- Хмельницкая.
Показатели заболеваемости
В целом уровень заболеваемости в Украине составляет 1 244 при норме менее 75 на 100 тысяч населения.
Также превышен уровень госпитализаций – в 12 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.
В то же время показатель загруженности койек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава
Статистика распространения COVID-19
- По состоянию на 16 февраля за сутки заболели коронавирусом 31 513 человек, среди них 2 872 ребенка.
- В больницы госпитализировали 3 640 человек с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений коронавируса умерли 310 пациентов.
- С начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 4 603 930 случаев заболевания. По состоянию на 16 февраля выздоровели 3 839 314 человек.
- Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 103 565 жителей страны.