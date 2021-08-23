Не дозволимо зробити Крим сліпою плямою на мапі, – Німеччина категорично звернулася до Росії

Німеччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України та не визнає окупацію Росією Криму. У майбутньому країна продовжить дотримуватися політики санкції проти Кремля.

Таку заяву зробив німецький міністр з економічних питань та енергетики Петер Альтмаєр під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві.

Важливо У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Він також засудив російську агресію та репресії проти кримських татар й етнічних українців.

Анексія Криму – це наруга над верховенством права. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми стоїмо разом з Україною, ми закликаємо до переговорів, ми закликаємо до відновлення міжнародного порядку,

– підкреслив німецький міністр.

За його словами, Німеччина не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму Росією.

"Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС запровадив санкції та неодноразово продовжував їх. І робитиме це доти, доки існують підстави для санкцій", – сказав Альтмаєр.

Він також пообіцяв, що Німеччина:

продовжить тісну співпрацю з Україною у сфері енергетики,

виступить за продовження транзиту газу після 2024 року.

У Києві стартував саміт Кримської платформи: дивіться відео

Саміт Кримської платформи: головне

Кримська платформа – це міжнародний формат консультацій і координації партнерів для протидії загрозам окупації Росії Криму і повернення півострова під контроль України.

партнерів для протидії загрозам окупації Росії Криму і повернення півострова під контроль України. У Києві 23 серпня розпочав роботу установчий саміт Кримської платформи, участь в якому взяли 46 країн і міжнародних організацій.

Пріоритетними напрямами роботи Кримської платформи є: