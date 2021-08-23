Не позволим сделать Крым слепым пятном на карте, – Германия категорически обратилась к России
Источник:24 канал
Германия продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Россией Крыма. В будущем страна продолжит придерживаться политики санкций против Кремля.
Такое заявление сделал немецкий министр по экономическим вопросам и энергетике Петер Альтмайер во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.
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Он также осудил российскую агрессию и репрессии против крымских татар и этнических украинцев.
Аннексия Крыма – это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы стоим вместе с Украиной, мы призываем к переговорам, мы призываем к восстановлению международного порядка,
– подчеркнул немецкий министр.
По его словам, Германия не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией.
"Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, поэтому ЕС ввел санкции и неоднократно продлевал их. И будет делать это до тех пор, пока существуют основания для санкций", – сказал Альтмайер.
Он также пообещал, что Германия:
- продолжит тесное сотрудничество с Украиной в сфере энергетики,
- выступит за продление транзита газа после 2024 года.
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Саммит Крымской платформы: главное
- Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации партнеров для противодействия угрозам оккупации Россией Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.
- В Киеве 23 августа начал работу учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором приняли 46 стран и международных организаций.
Приоритетные направления работы Крымской платформы:
- консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;
- эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;
- защита прав человека и международного гуманитарного права;
- обеспечение безопасности в Азовско-Черноморском регионе и за его пределами;
- преодоление экологических и экономических последствий оккупации.