Не готові битися до кінця: у чому трагедія Білорусі і як перемогти Кремль

25 березня в Білорусі відзначають День Волі. Зважаючи на всі обставини ми розуміємо, що назва сьогодні досить умовна. Країною 26 років править диктатор, який покладає край будь-яким спробам позбавити його влади. Як білоруси намагаються все ж вибороти свою Волю, яка її ціна і що чекає країну в найближчому майбутньому?

Протести і "посадки": чого домоглися білоруси?

Масові акції протестів в різних містах Білорусі почалися 9 серпня 2020 року – в день виборів президента. Як свідчили опитування, "вічного" президента Білорусі Олександра Лукашенка підтримували 3% населення. Це навіть стало приводом для народження популярного мема "Саша 3%".

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Проте, за офіційними результатами голосування, Лукашенко "переміг" у першому ж турі з 80% голосів. У той час як його головна опонентка, підтримувана народом Світлана Тихановська, набрала всього 10%. При цьому були оприлюднені факти масового вкидання бюлетенів і фальсифікації результатів виборів. Ряд країн не визнали Лукашенка легітимним главою держави. Але хіба це може перешкодити людині,яка править країною 26 років, продовжити вкотре свій строк?

Саме це призвело до того, чого від зазвичай терплячих і покірних білорусів не очікував ніхто: вони, незважаючи на "глушіння" інтернет-зв'язку, зуміли об'єднатися і масово вийшли на вулиці з надією на те, що мирний протест змусить Лукашенка схаменутися і він нарешті піде на заслужений відпочинок, поступившись вже насидженим місцем суперниці.

У найбільш "гарячі" дні на акції виходили до 200 тисяч протестувальників – абсолютний рекорд для Білорусі. Але Лукашенко залишився непохитним і пустив в хід вже перевірені методи придушення таких повстань: ОМОН з битами, водомети і масові "посадки" демонстрантів.

Протестувальників били і "пакували" в автозаки / Фото Getty Images

За офіційними даними, як мінімум 8 людей загинули, сотні отримали серйозні травми, а тисячі – по кілька діб арешту і потім штрафи. Силовики відловлювали не тільки протестувальників, а й цілком собі мирних громадян, які просто опинилися в районі опорів в не дуже вдалий час. Найактивніших вистежували дорогою додому або навіть "пакували" прямо з квартир. Найчастіше людей відпускали через кілька днів, але багато хто був змушений платити штраф або досі відсиджує різні строки – зокрема, за звинуваченням в організації та підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок, або активній участі в них (ст.342 КК РБ).

Здавалося б, білоруси не відступають вже 8 місяців. Але за фактом протести вщухли вже через місяць-півтора після виборів. Зрозумівши, що Лукашенко триматиметься за владу за всяку ціну і не збирається виконувати їхні вимоги, багато хто просто прийняв рішення відступити.



На вулиці виходило до 200 тисяч протестувальників / Фото Getty Images

Житель Мінська і активіст Павло Чудук в коментарі сайту 24 каналу підтверджує: зараз все практично звелося до нуля і нечисленні акції ніяким чином не можуть вплинути на режим.

"Люди бачать постійні арешти, рішення суду, величезні штрафи і вони налякані. Вони не хочуть ризикувати сидіти або бути побитими. Або тестувати на собі електрошок, я думаю, не бажають, коли бачать це все в ЗМІ кожен день. Так, люди забили. Ось сусід мій говорив: "А чого я туди піду? Мене там все одно поб'ють", – розповідає Павло.

Сам він описує білорусів як людей, "які думають, що хтось інший, за кордоном, зробить все за них і принесе їм свободу". Але самі домагатися цього вони не будуть, тому що не готові ризикувати.

Їх внутрішній такий світ заважає їм самим це робити. Вони не так як ви, українці, зробили в 2014 році. У нас немає людей, які готові були б боротися за свої якісь свободи і права. І я на загальному тлі не розумію, добре це чи погано. Є таке слово білоруське "абыякавасць". Ось ми такі – "памяркоўные" і "абыякавые" ("терпимі" і "байдужі", – 24)",

– додає активіст.

На питання, чи продовжує він виходити на акції на вихідних, Павло відповідає негативно – повноцінний протест в країні, за його словами, був 15 вересня. Тоді люди дійсно були готові щось міняти.



Павло Чудук / Фото з Facebook Pavel Chuduk

Всього політичними в'язнями білоруські правозахисники визнали 279 осіб. Серед затриманихжурналісти, блогери, адвокати, політики, активісти, члени штабів претендентів на пост президента. Більшість з них вже багато місяців перебувають в ув'язненні і очікують судів. При цьому їм постійно продовжують терміни утримання під вартою.

Станом на 17 березня у кримінальних справах, пов'язаних з акціями протестів, було засуджено понад 400 осіб. Всього прокурори направили до судів 468 кримінальних справ щодо 631 особи, "які пов'язані з участю в незаконних масових заходах і діях, яеі грубо порушують громадський порядок, насильством і загрозою його застосування до представників правоохоронного блоку, їх публічною образою, оскверненням написами чужого майна, хуліганством, наругою над державною символікою".

За інформацією позбавленого реєстрації Правозахисного центру "Вясна", в Білорусі за час передвиборної кампанії, виборів і мітингів, були порушені кримінальні справи щодо як мінімум 950 осіб. З серпня по жовтень "Вясна" зафіксувала понад 500 випадків насильства над протестувальниками, які потрапили в ізолятор і ЦІП на Окрєстіна. При цьому станом на 17 березня не завели жодної справи за фактами тортур.

Боротьба Тихановської і загадка опозиції

Сьогодні Світлана Тихановська по суті є обличчям білоруської опозиції – інших своїх опонентів Лукашенко люб'язно посадив за грати ще до виборів. На Тихановську в країні теж відкрито кримінальне провадження, тому зараз вона в Литві і, відповідно, керує усіма процесами звідти. Білорусь вимагала її екстрадиції, але, як відповіла литовська влада, "швидше пекло замерзне", ніж опозиціонерку видадуть.



Світлана Тихановська / Фото Belsat

17 березня Тихановська виступила по відеозв'язку на слуханнях в Конгресі США. Вона закликала Штати ввести більш дієві санкції проти режиму Олександра Лукашенка. А також – ізолювати його, обмеживши міжнародні угоди і торгівлю між нинішнім білоруським урядом та іншими країнами.

Вона зазначила: білоруси продовжують боротися, але потребують міжнародної підтримки. Тому США "повинні наполягати", зокрема, на старті діалогу між законними представниками білорусів і владою.

При цьому лідер білоруської опозиції переконана, що кризу в країні можна вирішити мирним шляхом. Таким чином вона ініціювала запуск голосування за переговори з владою, до яких має намір залучити міжнародних посередників.

Тепер у нас закривають бізнеси, ціни ростуть, а пенсії і зарплати падають. З Білорусі йдуть інвестори і торгові партнери. А головне – в країні ніхто не відчуває себе безпечно. У своїх будинках люди здригаються, коли чують шум за дверима. І бояться виклику до начальства, бо щоразу чекають, що їм не продовжать контракт. Ось ціна, якою колишній президент утримує владу. І платимо її ми з вами,

– пояснила вона причини продовжувати битися.

За словами Тихановської, ОБСЄ і ООН готові організувати майданчик і виступити посередниками, а також змусити режим піти на переговори. Перші результати голосування оприлюднять вже 25 березня.

Дивіться повне звернення Світлани Тихановской:

Оскільки білоруська опозиція фактично втратила вулиці, за словами політичного аналітика Андрія Рудика, це опитування буде виконувати кілька ролей:

мобілізація небайдужих людей, активістів;

сам факт легітимізації опозиції.

У той же час тут змінюється дуже важлива символічна частина: раніше опозиція категорично відмовлялася вести будь-які переговори з Лукашенком, він розцінювався як диктатор-тиран. А тут виявляється, що з ним можна вести переговори. Тобто, за словами експерта, ідея голосування не просто непрактична, але навіть дещо шкодить опозиції – показує, що ситуація є безвихідною саме для неї.

Підтримують і розуміють цю ідею також не всі білоруси-противники режиму Лукашенка.

"Мені здається, що міняти владу через онлайн голосування, скільки б там підписів не було, не можна. Тихановська робить абсолютно програмні речі якісь. Вона може щось пропонувати, щось говорити. Але свій час і свою можливість вона упустила. Так само, як і весь білоруський народ – ще 9 серпня", – зазначає Павло Чудук.



Акції на підтримку Білорусі проходили і в Києві ​/ Фото 24 канал

При цьому експерти сходяться на думці – справжньої опозиції режиму Лукашенка в Білорусі зараз немає і не було в принципі.

За фактом опозиція зародилася під час останньої президентської кампанії. До цього часу Лукашенку вдалося знищити будь-яку політичну активність, що не проходила в руслі тієї політики, яку він проводив. Чи сталося це випадково, що саме Тихановська стала обличчям цього процесу? Так,

– пояснив політолог Ігор Чаленко.

Фактично це стало можливо і завдяки новим технологіям. Тихановська, незважаючи на те, що знаходиться за межами Білорусі, все одно проводить активну інформаційну політику через соцмережі. І тези, озвучені нею, дійсно сприймаються частиною білоруського суспільства. Якби не соціальні мережі, вважає експерт, ряд акцій протесту загинули б "в зародку".



Опозиції як такої поки в Білорусі немає /​ Фото Getty Images

Але саме ця нещодавно народжена опозиція, ще дуже слабка, все одно має перспективи привести до зміни влади в Білорусі. А ось чи стане вона самою владою? Тут вже питання.

Як розповів нам один із засновників проекту By_help Олексій Леончик, Тихановська ситуацію не контролює. І те, що відбудеться в Білорусі, відбудеться без її впливу.

З 9 по 15 серпня було відчуття, що в Білорусі з'явилося це активістське ком'юніті. Але політичної опозиції в країні немає. Є Тихановська як людина-символ. Але вона не лідер. Лідери у нас з'являться. Зараз же їх немає,

– додав експерт.

Крах економіки і витоки інформації

У той же час в ЗМІ стали з'являтися розслідування і інформація, яка раніше була відома лише наближеним до влади людям. Що свідчить про те, що страх політичних еліт посилюється. За словами Олексія Леончика, до 9 серпня 2020 року ніяких "зливів" не було взагалі.

Тепер же кількість витоків така, як ніби там сито. Всі "стукають" один на одного і не завжди вся інформація коректна. Але сам факт, що зараз все стало свистіти, як дірявий парашут. Журналістам вперше за 25 років є з чим працювати,

– каже Олексій Леончик.

Він пояснює це тим, що серед можновладців є багато тих, хто не задоволений ситуацією, бо добре розуміє: їх зроблять крайніми. Їм простіше піти зараз і цю номенклатуру народу треба просто "дотиснути".

"Ми зараз по суті маємо справу з будівництвом нації. І, знаючи небажання наших людей братися за будь-яку зброю, мені здається, найголовніше завдання – просто "дотиснути" цю номенклатуру, щоб вона почала йти. Багато хто вже це зробив, бачимо кадровий дефіцит. Адже у нас єдина недоторканна людина – Лукашенко. Решта більшість їздять на трамваях", – додав експерт.



Серед чиновників теж багато таких, хто незадоволений ситуацією / Фото Getty Images

На користь білоруської опозиції сьогодні також грає економічна ситуація, яка в країні стрімко погіршується. Наприклад, зростання вартості продуктів харчування за останній рік є найбільшим серед країн СНД. Дорожчають також дорогоцінні метали, а ось в промисловості країни – величезне падіння. Не ростуть і пенсії, зарплати. При цьому країну залишають іноземні інвестори.

Ситуація дійсно погіршується і Лукашенку з цим боротися досить складно. Скажімо так, весь його образ як "батька" дійсно грунтувався на економічному благополуччі. Враховуючи те, що воно зараз спливає з-під ніг його режиму, загалом країни, то очевидно, що це допоможе опозиції на чолі з Тихановською,

– констатує ігор Чаленко.

Також в Білорусі з початку 2021 року набули чинності зміни в податковому законодавстві, які влаштовують далеко не всіх. Одним з найбільш резонансних змін стало тимчасове збільшення ставок прибуткового податку для працівників компаній, зареєстрованих в Belarus Hi-Tech Park (IT-компанії) і Великому камені (особлива економічна зона, створена між Китаєм і Білоруссю).

Крім того, збільшили розміри ремісничого збору і ставки прибуткового податку для самозайнятих, ставки податку, що підлягає сплаті за здачу в оренду житла, а також скорегували види і проіндексували розміри доходів, які звільняються від оподаткування.

Як можуть розвиватися події в Білорусі

За словами Світлани Тихановської, сценаріїв розвитку подій у Білорусі є багато. І всі вони – навіть найстрашніші і найдовші – неминуче приведуть до переговорів. Чи так це насправді, зараз не може передбачити ніхто. Політичні експерти своєю чергою називають три можливі шляхи подальшого розвитку подій в Білорусі.

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Сценарій перший: а якщо Лукашенко піде?

Так, таке можливо. Більш того, якісь передумови до такого результату можна побачити вже зараз. Але розраховувати на те, що диктатор легко відпустить владу, як бачимо, не варто.

Ігор Чаленко називає наступні умови, за яких Лукашенко може піти:

конституційні зміни;

активні протестні акції з можливим захопленням державних будівель;

від Лукашенка з якихось причин відмовиться Москва.

Розслідування про майно Лукашенка, ряд голодувань досить помітних людей і навіть опитування, ініційоване Тихановською, – все це спрямоване на те, щоб розбити сумніви білорусів у тому, що зміна влади можлива. Лукашенко, звичайно, це розуміє і буде намагатися стояти до кінця. І зараз він відчуває себе більш впевнено, ніж кілька місяців тому. Але нічого вічного у нас немає.

Ніхто не знає, коли піде Лукашенко. У нас є тільки страх номенклатури (чиновників і силовиків) перед тим, що коли все завалиться, їх "візьмуть за яйця". Вони беруть участь у всьому цьому на боці Лукашенка і з часом ще більше будуть закопуватися,

– зазначає Олексій Леончик.

Він пояснює: Білорусь – відносно невелика країна і дізнатися інформацію один про одного не так вже й складно. Тому публічність – це те, чого тут бояться. Адже, коли Лукашенко піде, їх змусять відповідати. І закінчиться це все, за словами експерта, саме тоді, коли Лукашенко "кине" адміністрація, чиновники просто почнуть масово звільнятися і у нього не залишиться підтримки.



Лукашенко намагається триматися до кінця / Фото Getty Images

Деякі приміряють тут казахський сценарій, коли Нурсултан Назарбаєв умовно віддав посаду президента і сам відійшов. Але в Білорусі ж, за словами Андрія Рудика, поки цей варіант не зчитується, оскільки немає певних підвалин. І досить складно говорити про певного наступника – на небокраї його поки немає.

Сценарій другий: інтеграція з Росією

Наприкінці лютого цього року Лукашенко і Путін проводили перемовини в Сочі. Потім була ще й телефонна розмова двох диктаторів. Про що ж вони врешті-решт домовилися, відомо мало. З офіційної замітки на сайті БЕЛТА можна зрозуміти, що йшлося про вирівнювання умов життя в Союзній державі, посилення спільних оборонних систем, питання кооперації в ВПК. Також обговорили "інформаційне протиборство" – тобто роботу ЗМІ в країнах.

Чи можемо ми припускати, що в умовах кризи і залежності від грошей РФ Лукашенко потихеньку починає інтеграцію з Росією? Тут думки експертів розійшлися.



Плакат Путіна і Лукашенка на одному з мітингів / Фото Getty Images

Так, Ігор Чаленко такий варіант розвитку подій вважає цілком реальним. Тобто Лукашенко публічно до останнього буде говорити, що "ми продовжуємо жити у своїй квартирі", але робить все для того, щоб ця "квартира" була на 100% продана банку у вигляді РФ.

Кілька днів тому ми бачили вже, коли посла РФ в Білорусі знімають з посади і призначають держсекретарем Союзної держави. Це вже такі недвозначні натяки, що інтеграція вона триває. Єдина проблема, на мій погляд, все-таки в тому, що немає єдиного бачення, якою буде Білорусь. Але те, що вона надалі буде дійсно інтегруватися в бік РФ – це очевидно,

– прогнозує експерт.

Про те, що залежність Лукашенка від Росії в принципі ніколи не зменшувалася, говорить і Андрій Рудик. За його словами, частково функціонування та існування режиму обумовлено саме допомогою з боку Росії. У той же час ми розуміємо, що все-таки Лукашенко тримається за владу і не зацікавлений у повноцінній інтеграції.

Але виникає питання: навіщо, власне, це Росії? Кремлю достатньо мати дружній режим з незалежною Білоруссю і умовний зайвий голос підтримки у міжнародному співтоваристві. А в повному поглинанні білоруської державності, за словами експерта, поки для Росії немає очевидних політичних дивідендів.



Білоруси воліють тримати дистанцію з РФ/ Фото з Facebook Pavel Chuduk

Втім, Лукашенко ще в 1996 році говорив про подібне об'єднання, але це закінчилося нічим.

Лукашенко говорив про об'єднання фінансових систем з 1996 року. Об'єдналися? Ні. Лукашенко говорив про спільний оборонний простір, загальний ринок. Об'єдналися? Та ніфіга. Те, що Лукашенко каже, треба слухати приблизно так, як ви слухаєте людину з шизофренією, яка знаходиться у власному світі,

– пояснює ситуацію Олексій Леончик.

Тобто, Лукашенко звик давати подібні обіцянки в обмін на фінансову підтримку Путіна. Але це не означає, що він готовий їх виконувати. Тому експерт переконаний: інтеграції не буде. Просто тому, що Лукашенко не хоче віддавати Путіну ні контроль над фінансовою системою, ні якесь серйозне об'єднання армій – інакше він втратить владу.

"Все, що принесла це союзна держава – у нас підвищилися податкові ставки. Але російських ментів на нашому кордоні немає. Ми ніколи цього не допустимо. Російських митників теж. Для нього наявність росіян на території Білорусі – виключена. Тому що для Лукашенка це – така ж втрата влади, як і у випадку, якщо його всі "кинуть" і він буде стояти перед вибором: летіти в Ростов або ще кудись", – додав Леончик.

Лукашенко – автократ, який ніколи не здав Путіну більше, ніж треба, тому що він боїться за свою особисту безпеку.

Сценарій третій: застій

Не виключають також варіант, що режим повністю втримається і все буде по-старому. Хоч це і малоймовірно – все ж протести, хоч і слабкі, нікуди не зникають.

Як показує практика, такі революційні потрясіння, якщо і гасяться, то все одно знаходять своє відображення в інший період історії – через 5 років, при іншому режимі тощо. Тому що проблема сама не знімається. Вона просто або підміняється іншими, або загасає на їх тлі,

– розповідає Андрій Рудик.

У Білорусі часто закривали очі на те, що Лукашенко – диктатор, за рахунок якихось економічних благ, подарованих Росією, зокрема.

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Лукашенко навіть сам говорив про передачу влади. А ми розуміємо, що можна передати ці повноваження номінально, але за фактом нічого не зміниться.

Зараз же ситуація в Білорусі дійсно погіршується і білоруська влада намагається максимально закрутити гайки. І в цих умовах, для опозиції головна мета – не дати громадянам зневіритися в можливості змін в країні.