Не хочу чути співчуття, – мати Навального відреагувала на смерть сина
16 лютого в російскій колонії помер опозиціонер Олексій Навальний. Його матір прокоментувала трагічну звістку.
Про смерть Навального в колонії спочатку написали провладні ЗМІ, а потім підтвердили в Кремлі. Водночас команда опозиціонера заявила, що наразі не має підтверджень його загибелі.
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Був здоровий і життєрадісний
Мати Навального Людмила Іванівна на сторінці у Facebook, яка визнана на території Росії "екстремістською", розповіла, що бачилася з сином кілька днів тому. Жінка повідомила, що Навальний почувався добре.
Не хочу чути жодних співчуттів. Бачила сина в колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний,
– написала пані Людмила.
У Навального міг відірватися тромб
Як пишуть російські видання з посиланням на колонію, де утримували опозиціонера, смерть Навального сталася внаслідок відриву тромбу.
Там стверджують, що одразу після прогулянки політик відчув себе погано, а потім знепритомнів. Його намагалися реанімувати, однак безуспішно. Лікарям довелося констатувати смерть засудженого.
Водночас адвокат Навального Леонід Соловйов розповів, що бачився зі своїм підзахисним два дні тому, і той перебував у доброму стані.
Захисник заявив, що інших коментарів він давати не буде за рішенням родини Навального. Прессекретарка Кіра Ярмиш повідомила, що Соловйов уже вирушив у Харп, селище, де відбував покарання опозиціонер. Вона запевнила, що наразі підтверджень смерті Навального немає та обов'язково буде повідомлення після прояснення факту.
В Україні та світі називають смерть Навального вбивством
- Під час брифінгу із Шольцем президент Зеленський отримав звістку про смерть Навального. Він заявив, що той, імовірно, був убитий Путіним, як і тисячі інших незгодних. Голова держави наголосив, що Путіну байдужі людські життя, головне, щоб він зберіг свої позиції. Саме тому російський диктатор має програти та втратити все.
- Андрій Єрмак назвав Путіна боягузом, адже той нищить своїх конкурентів. Очільник Кремля вкотре довів, що він не знає мову переговорів, а розуміє лише силу.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що обставини смерті Навального мають бути розслідувані.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель звинуватив у загибелі росіянина кремлівський репресивний режим.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що відповідальність за смерть Навального лежить винятково на Путіні.
- "Приголомшений повідомленнями ЗМІ про смерть Олексія Навального, дуже сміливої людини, яка присвятила своє життя порятунку честі Росії, дала надію демократам і громадянському суспільству", – заявив дипломат.