16 лютого в російскій колонії помер опозиціонер Олексій Навальний. Його матір прокоментувала трагічну звістку.

Про смерть Навального в колонії спочатку написали провладні ЗМІ, а потім підтвердили в Кремлі. Водночас команда опозиціонера заявила, що наразі не має підтверджень його загибелі.

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Був здоровий і життєрадісний

Мати Навального Людмила Іванівна на сторінці у Facebook, яка визнана на території Росії "екстремістською", розповіла, що бачилася з сином кілька днів тому. Жінка повідомила, що Навальний почувався добре.

Не хочу чути жодних співчуттів. Бачила сина в колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний,

– написала пані Людмила.

У Навального міг відірватися тромб

Як пишуть російські видання з посиланням на колонію, де утримували опозиціонера, смерть Навального сталася внаслідок відриву тромбу.

Там стверджують, що одразу після прогулянки політик відчув себе погано, а потім знепритомнів. Його намагалися реанімувати, однак безуспішно. Лікарям довелося констатувати смерть засудженого.

Водночас адвокат Навального Леонід Соловйов розповів, що бачився зі своїм підзахисним два дні тому, і той перебував у доброму стані.

Захисник заявив, що інших коментарів він давати не буде за рішенням родини Навального. Прессекретарка Кіра Ярмиш повідомила, що Соловйов уже вирушив у Харп, селище, де відбував покарання опозиціонер. Вона запевнила, що наразі підтверджень смерті Навального немає та обов'язково буде повідомлення після прояснення факту.

В Україні та світі називають смерть Навального вбивством