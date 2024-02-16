16 февраля в российской колонии умер оппозиционер Алексей Навальный. Его мать прокомментировала трагическое известие.

О смерти Навального в колонии сначала написали провластные СМИ, затем подтвердили в Кремле. В то же время команда оппозиционера заявила, что пока нет подтверждений его гибели.

Смотрите также Путину уже доложили о смерти Навального, а его команда еще "не в курсе"

Был здоров и жизнерадостен

Мама Навального Людмила Ивановна на странице в Facebook, которая признана на территории России "экстремистской", рассказала, что виделась с сыном несколько дней назад. Женщина сообщила, что Навальный чувствовал себя хорошо.

Не хочу слышать никаких соболезнований. Видела сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен,

– написала Людмила.

У Навального мог оторваться тромб

Как пишут российские издания со ссылкой на колонию, где содержали оппозиционера, смерть Навального произошла в результате отрыва тромба.

Там утверждают, что сразу после прогулки политик почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Врачам пришлось констатировать смерть осужденного.

В то же время, адвокат Навального Леонид Соловьев рассказал, что виделся со своим подзащитным два дня назад, и тот находился в хорошем состоянии здоровья.

Защитник заявил, что другие комментарии он давать не будет по решению семьи Навального. Пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Соловьев уже отправился в Харп, поселок, где отбывал наказание оппозиционер. Она заверила, что пока подтверждений смерти Навального нет и обязательно сообщат о том, когда что-то прояснится.

В Украине и мире называют "смерть" Навального убийством