Не кажіть їй, що санкції занадто дорогі: Туск потролив Європу фото української дівчини зі зброєю

Вже минуло 17 днів з повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Європа запровадила деякі санкції щодо Росії.

Населення країни-агресорки вважає, що вони занадто жорсткі. Втім, президент Європейської народної партії Дональд Туск опублікував потужну заяву дуже цікавим методом – через фото української дівчинки.

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На опублікованому знімку 9-річна українка, яка смакує льодяник, тримаючи рушницю. А у її волосся вплетена стрічка у кольорах прапора України – неймовірно зворушливий образ.

Тільки не кажіть їй, будь ласка, що жорсткіші санкції будуть занадто дорогими для Європи,

– підписав фото Туск.

Фото стало вірусним, його активно поширюють у соцмережах. Адже кадр підкреслює те жахіття, яке коїть Путін проти українського народу, вбиває мирне населення, зокрема невинних дітей.



Фото 9-річної українки, яке стало вірусним / Автор Олексій Кириченко