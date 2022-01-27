Не на порядку денному ставити під сумнів вступ України до НАТО, – Кулеба відповів Німеччині

Очільник МЗС Дмитро Кулеба відповів Німеччині щодо того, що нібито питання вступу України до НАТО "не на порядку денному". Український міністр пояснив, які б дії зі сторони країни були б позитивним сигналом.

Очільник українського МЗС пояснив, що "не на порядку денному ставити під сумнів перспективи" України в НАТО. Про це він написав у твітері 27 січня.

До теми Всі розуміють, що членство України в НАТО не на часі, – глава МЗС Німеччини

Кулеба прокоментував заяву Німеччини

Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО,

– заявив Кулеба.

Дипломат запевнив, що це "був би позитивний сигнал для всіх".

Мовиться про заяву очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок щодо того, що членство України в НАТО наразі "не на часі". За її словами про це знають всі, включаючи Росію.

Коротко про останні заяви щодо України в НАТО

У грудні в російському МЗС опублікували "гарантії безпеки". У них Кремль хотів, щоб Альянс гарантував нерозширення у Східній Європі. Мовилось про гарантії невступу України.

Джо Байден запевнив, що ніхто не має права диктувати Альянсу кому ставати його членами. Такої ж позиції дотримуються в самому НАТО.

У Кремлі ж зажадали письмових відповідей на їхні "гарантії". Саме тому 26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона. Документ не поширювали публічно.

Проте Ентоні Блінкен заявив, що його узгоджували з Україною.

Ба більше, у відповідях США та НАТО мовиться про взаємне обмеження ядерних озброєнь. Також Росія не отримає права вето на розташування військ у країнах Альянсу.

Різка відповідь Кулеби щодо "гарантій безпеки" Кремля – дивіться відео

Повний текст публікації Дмитра Кулеби

Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх.