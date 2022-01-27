Не на повестке дня ставить под сомнения вступление Украины в НАТО, – Кулеба ответил Германии

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Германии относительно того, что якобы вопрос вступления Украины в НАТО "не на повестке дня". Украинский министр объяснил, какие бы действия со стороны страны были бы позитивным сигналом.

Глава украинского МИД пояснил, что "не на повестке дня ставить под сомнение перспективы" Украины в НАТО. Об этом он написал в твиттере 27 января.

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Кулеба прокомментировал заявление Германии

Не в повестке дня ставить под сомнение перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО,

– заявил Кулеба.

Дипломат заверил, что это "был бы позитивный сигнал для всех".

Речь идет о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок относительно того, что членство Украины в НАТО пока "не ко времени". По ее словам об этом знают все, включая Россию.

Коротко о последних заявлениях касаемо Украины в НАТО

В декабре в российском МИДе опубликовали "гарантии безопасности". В них Кремль хотел, чтобы Альянс гарантировал нерасширение в Восточной Европе. Говорилось о гарантиях невступления Украины.

Джо Байден заверил, что никто не имеет права диктовать Альянсу кому становиться его членами. Такой же позиции придерживаются в самом НАТО.

В Кремле же потребовали письменных ответов на их "гарантии". Именно поэтому 26 января посол США в России Джон Салливан привез в Москву письменный ответ Вашингтона. Документ не распространяли публично.

Однако Энтони Блинкен заявил, что его согласовывали с Украиной.

Более того, в ответах США и НАТО говорится о взаимном ограничении ядерных вооружений. Также Россия не получит права вето на расположение войск в странах НАТО.

Резкий ответ Кулебы относительно "гарантий безопасности" Кремля – смотрите видео

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы

Не в повестке дня ставить под сомнение перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех.