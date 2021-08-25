Не потрібно переоцінювати, – Вітренко про зустріч міністрів енергетики трьох країн у Києві

У Києві 23 серпня зустрілися міністри енергетики Німеччини, Сполучених Штатів Америки та України. Водночас конкретні переговори не готували.

Про це в ефірі програми "Що це було" Сергія Лещенка на 24 каналі розповів голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Сторони обговорили загрози проєкту "Північний потік-2" зокрема.

До теми Міністри енергетики України, Німеччини та США обговорили загрози "Північного потоку-2"

Зустріч, за словами голови правління "Нафтогазу", провели "на полях" Кримської платформи, перший саміт якої відбувся саме 23 серпня.

Це не були переговори, які готувались і наслідком яких були конкретні рішення. Це скоріше обмін думками, корисний, але не вирішальний. Не потрібно переоцінювати,

– пояснив Юрій Вітренко.

Зустріч хотіли позиціювати як важливі перемовини

Він додав, що раптова заміна представників Німеччини та США на Кримські платформі була, ймовірніше, продиктована іншими чинниками – не для того, щоб провели якісь важливі енергетичні переговори.

"Деякі люди хотіли це так позиціювати. Тому що, наприклад, у США є внутрішня проблема, коли Конгрес дуже наполегливо критикує адміністрацію, тобто виконавчу гілку влади за те, що вони якимось незрозумілим чином ставляться до "Північного потоку-2", – сказав Юрій Вітренко.

За його словами, у США вводили санкції не на компанію кооператора Nord Stream, а на деякі фірми, які є менш важливим або взагалі впливу санкцій не відчувають. У такий спосіб нібито намагались звернути увагу на "допомогу Україні"

Раптові зміни у складі делегацій США та Німеччини: коротко

Джо Байден вніс зміни до складу делегації, яка поїхала до Києва для участі в саміті Кримської платформи зокрема – замість міністра транспору на захід прибула міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм.

Водночас глава МОЗ Німеччини змушений був терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані. Замість нього до Києва прибув федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

До столиці України на саміт Кримської платформи прибули лідери та представники понад 40 країн. Саміт складався з 4 тематичних панелей, серед них: про невизнання спроби анексії Криму та шляхи реінтеграції півострова через права людини зокрема.

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