Не нужно переоценивать, – Витренко о встрече министров энергетики трех стран в Киеве

В Киеве 23 августа встретились министры энергетики Германии, Соединенных Штатов Америки и Украины. В то же время конкретные переговоры не готовили.

Об этом в эфире программы "Что это было" Сергея Лещенко на 24 канале рассказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. Стороны обсудили угрозы проекта "Северный поток-2" в частности.

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Встречу, по словам председателя правления "Нафтогаза", провели "на полях" Крымской платформы, первый саммит которой состоялся именно 23 августа.

Это не были переговоры, которые готовились и следствием которых были конкретные решения. Это скорее обмен мнениями, полезный, но не решающий. Не нужно переоценивать,

– пояснил Юрий Витренко.

Встречу хотели позиционировать как важные переговоры

Он добавил, что внезапная замена представителей Германии и США на Крымской платформе была, вероятно, продиктована другими факторами – не для того, чтобы провели какие-то важные энергетические переговоры.

"Некоторые люди хотели это так позиционировать. Потому что, например, в США есть внутренняя проблема, когда Конгресс очень настойчиво критикует администрацию, то есть исполнительную ветвь власти за то, что они каким-то непонятным образом относятся к "Северному потоку-2", – сказал Юрий Витренко.

По его словам, в США вводили санкции не на компанию кооператора Nord Stream, а на некоторые фирмы, которые менее важны или вообще влияния санкций не чувствуют. Таким образом якобы пытались обратить внимание на "помощь Украине"

Внезапные изменения в составе делегаций США и Германии: коротко

Джо Байден внес изменения в состав делегации, которая поехала в Киев для участия в саммите Крымской платформы, в частности – вместо министра транспорта на мероприятие прибыла министр энергетики США Дженнифер Гренголм.

В то же время глава Минздрава Германии вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане. Вместо него в Киев прибыл федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер.

В столицу Украины на саммит Крымской платформы прибыли лидеры и представители более 40 стран. Саммит состоял из 4 тематических панелей, среди них: о непризнании попытки аннексии Крыма и пути реинтеграции полуострова через права человека в частности.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео