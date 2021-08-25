Об этом в эфире программы "Что это было" Сергея Лещенко на 24 канале рассказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. Стороны обсудили угрозы проекта "Северный поток-2" в частности.

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Встречу, по словам председателя правления "Нафтогаза", провели "на полях" Крымской платформы, первый саммит которой состоялся именно 23 августа.

Это не были переговоры, которые готовились и следствием которых были конкретные решения. Это скорее обмен мнениями, полезный, но не решающий. Не нужно переоценивать,
пояснил Юрий Витренко.

Встречу хотели позиционировать как важные переговоры

Он добавил, что внезапная замена представителей Германии и США на Крымской платформе была, вероятно, продиктована другими факторами – не для того, чтобы провели какие-то важные энергетические переговоры.

"Некоторые люди хотели это так позиционировать. Потому что, например, в США есть внутренняя проблема, когда Конгресс очень настойчиво критикует администрацию, то есть исполнительную ветвь власти за то, что они каким-то непонятным образом относятся к "Северному потоку-2", – сказал Юрий Витренко.

По его словам, в США вводили санкции не на компанию кооператора Nord Stream, а на некоторые фирмы, которые менее важны или вообще влияния санкций не чувствуют. Таким образом якобы пытались обратить внимание на "помощь Украине"

Внезапные изменения в составе делегаций США и Германии: коротко

  • Джо Байден внес изменения в состав делегации, которая поехала в Киев для участия в саммите Крымской платформы, в частности – вместо министра транспорта на мероприятие прибыла министр энергетики США Дженнифер Гренголм.
  • В то же время глава Минздрава Германии вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане. Вместо него в Киев прибыл федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео