Не своєю смертю: у Луцьку в СІЗО помер чоловік, якого підозрювали у вбивстві сім'ї

У Луцькому СІЗО 10 серпня помер чоловік, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини та доньки. Ймовірно, його вбили.

Крім померлого, у камері було ще 4 людей. Це підтвердив головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

До речі На Львівщині чоловік вбив рідного брата і викликав поліцію: фото

Травм на тілі чоловікова ніби не було

Інших в'язнів опитали слідчі. Попередньо, тілесних ушкоджень не виявили. Плазовський розповів, аби встановити причину смерті, тіло відправили на експертизу.

За фактом смерті ув'язненого правоохоронці внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. До слова, речниця прокуратури області Наталія Мурахевич зазначила, що в СІЗО викликали медиків, однак вже було пізно.

Чоловіка могли вбити

Місцеве видання ВолиньPost, посилаючись на власні джерела, стверджує, що чоловіка вбив один з ув'язнених. Мотиви поки невідомі, однак невдовзі мають оголосити підозру.

До речі, померлого звали Василь Пилипюк. Йому було 62 роки.

Що відомо про справу загиблого