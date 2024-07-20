Міг бути замовник: у МВС назвали основні версії щодо вбивства Фаріон
20 липня 2024, 02:25Читать новость на русском
Джерело:МВС
У львівській лікарні внаслідок вогнепального поранення в голову померла Ірина Фаріон, Наразі слідство розглядає кілька версій вбивства жінки, їх під час брифінгу озвучив міністр внутрішніх справ.
Чоловіка, який вистрелив у Фаріон, все ще шукають. "Оперативники проводять комплекс заходів і на місці скоєння злочину, і по місцях відходу можливого злочинця", – зазначив Ігор Клименко.
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Основними версіями злочину є:
- громадська та політична діяльність,
- особиста неприязнь.
"Зібрали оперативну інформацію, яку наразі перевіряють – зарано виносити її назагал. Правоохоронці працюють", – зазначив міністр.
Головне з брифінгу Клименка
- Правоохоронці розшукують вбивцю Ірини Фаріон. Триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. Клименко каже, що він готувався до злочину.
- Перші результати роботи щодо розслідування вбивства міністр обіцяв "вже до ранку". Було призначено низку експертиз, зокрема – балістичну. Водночас слідство вивчає записи з камер.
- Слідство розглядає різні версії щодо вбивства. Не виключають і "російський слід". Втім, всю інформацію станом на зараз все ще перевіряють.