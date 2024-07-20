Слідчі не виключають, що у вбивстві присутній "російський слід".

Під час брифінгу в Клименка запитали, чи міг нападник скоїти цей злочин за вказівкою російських спецслужб.

Ми не можемо цього виключати, звичайно. І будемо перевіряти цю версію,

– зазначив міністр.

За словами Клименка, правоохоронці роблять все можливе, аби спіймати стрільця.

Коли будуть перші результати експертиз

До розслідування вбивства Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції області. Також на місці злочину також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва. Вже призначено низку експертиз, в тому числі балістична експертиза. Спеціалісти аналізують відео з камер спостереження. Перші результати роботи, ймовірно, будуть готові вже до ранку.