Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття! Елементарні заходи безпеки можуть врятувати життя.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Приблизно о 01:02 Сумах пролунали звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного.

Зауважимо, повітряна тривога у Сумській області лунає з 20:49 19 грудня.

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