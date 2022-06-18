Не вірю у глобальний голод, – економіст сказав, які країни відчують відсутність зерна

Блокада портів, яку здійснює Росія, не мала б спричинити глобальну продовольчу кризу. Але деякі держави можуть постраждати від нестачі українського зерна. Цю проблему намагаються вирішити – і вже є досить цікаві та нестандартні ідеї.

Про це 24 каналу розповів професор економіки університету Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета. За його словами, Україна експортує багато зерна, але є й інші держави, які його також реалізують. Тому малоймовірно, що у світі почнеться масштабний голод.

Важливо Що буде з Європою, якщо не буде України

Але деякі країни явно постраждають через злочинні дії російських окупантів, які блокують українські порти та не дають вивозити зерно. Насамперед це стосується держав Азії та Африки. Пан Шеремета переконаний, що країни Європи та США зможуть самі за себе подбати. Україна теж не перебуватиме без зерна – в крайньому разі його можна залишити для власних потреб.

Вже придумали оригінальну ідею, як постачати зерно за кордон

За словами пана Шеремета, зараз складно спрогнозувати, наскільки африканські та азійські країни можуть постраждати від нестачі українського зерна. Все залежить низки факторів, серед яких – чи вийде налагодити логістику постачання продукції. І тут є цікаві ідеї.

Саме зараз Роман Шеремета перебуває в Каліфорнії, де на спеціальному заході обговорюють, як допомогти Україні з постачанням зерна. Туди також запросили представників Американської торговельної палати в Україні.

Один із варіантів – масово запровадити в Україні технологію перемелення зерна. Так з однієї тонни продукту можна отримати 350 кілограмів муки. Це вже втричі зменшує обсяг, який потрібно перевозити.

Якби ми використали весь потенціал української залізниці, то могли б вивозити 1/3 від усього експорту зерна. Складно, але реально. Якщо це все перетворити на муку, то реально повністю експортувати продукцію, – наголошує Роман Шеремета.

До війни цей процес відбувався по-іншому. України відправляла зерно в Туреччину, де в нейтральних водах працювали млини, які переробляли все в муку. Вже згодом Туреччина експортувала її в інші держави.

Зрозуміло, що ще один з варіантів – деблокада портів. Це також обговорюють.

Нагадаємо, в Україні зараз заблоковано близько 20 мільйонів тонн зерна, яке мали експортувати для інших країн. А загалом держава виробляє достатньо їжі, щоб прогодувати аж 400 мільйонів людей – 42% від світового обсягу соняшникової олії, 16% кукурудзи, 9% пшениці тощо. Але нічого не вдається експортувати через злочинну блокаду українських портів, яку затіяли російські окупанти.

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