Не верю в глобальный голод, – экономист сказал, какие страны почувствуют отсутствие зерна
Блокада портов, которую осуществляет Россия, не должна вызвать глобальный продовольственный кризис. Но некоторые государства могут пострадать от нехватки украинского зерна. Эту проблему пытаются решить – и уже есть довольно нестандартные идеи.
Об этом 24 канала рассказал профессор экономики университета Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета. По его словам, Украина экспортирует много зерна, но есть и другие государства, которые его также реализуют. Потому маловероятно, что в мире начнется масштабный голод.
Важно Что будет с Европой, если не будет Украина
Но некоторые страны явно пострадают из-за преступных действий российских кафиров, которые блокируют украинские порты и не дают вывозить зерно. В первую очередь это касается государств Азии и Африки . Господин Шеремета убежден, что страны Европы и США смогут позаботиться о себе. Украина тоже не будет без зерна – в крайнем случае его можно оставить для собственных нужд.
Уже придумали оригинальную идею, как поставлять зерно за границу
По словам господина Шеремета, сейчас сложно спрогнозировать , насколько африканские и азиатские страны могут пострадать от нехватки украинского зерна. Все зависит от ряда факторов, среди которых – получится ли наладить логистику поставки продукции. И здесь есть интересные идеи.
Именно сейчас Роман Шеремета находится в Калифорнии, где на специальном мероприятии обсуждают, как помочь Украине со снабжением зерна. Туда также были приглашены представители Американской торговой палаты в Украине.
Один из вариантов – массово внедрить в Украине технологию перемола зерна . Так, из одной тонны продукта можно получить 350 килограммов муки. Это уже втрое уменьшает объем , который необходимо перевозить.
Если бы мы использовали весь потенциал украинской железной дороги, мы могли бы вывозить 1/3 от всего экспорта зерна. Сложно, но реально. Если это все превратить в муку, то реально полностью экспортировать продукцию, – отмечает Роман Шеремета.
До войны этот процесс происходил по-другому. Украина отправляла зерно в Турцию, где в нейтральных водах работали мельницы, перерабатывавшие все в муку. Уже со временем Турция экспортировала ее в другие государства.
Понятно, что еще один из вариантов – деблокада портов. Это тоже обсуждают.
Напомним, в Украине сейчас заблокировано около 20 миллионов тонн зерна , которое должны были экспортироваться для других стран. В целом же государство производит достаточно пищи, чтобы прокормить 400 миллионов человек – 42% от мирового объема подсолнечного масла, 16% кукурузы, 9% пшеницы и т.д. Но ничего не удается экспортировать из-за преступной блокады украинских портов, которую затеяли российские кафиры.
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