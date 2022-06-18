Европейцы и европейские политики живут в парадигме вчерашнего дня и хотят вернуться в комфортабельные времена.
- Они ориентируются на свой электорат.
- Они хотят вернуть время со стоимостью газа менее 100 долларов вместо 2000 долларов.
- Они хотят заправлять автомобили за 1,2 доллара вместо 2,6 доллара, как сегодня.
- Они хотят продолжать зарабатывать на рынке России, продавая продукцию в 100 миллиардов евро в год.
- Они хотят, чтобы инфляция была у них 1,5%, а не 8%, как сегодня.
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Но у них проблема с причинно-следственными связями.
- Они считают, что "надо просто перестать стрелять". Но Украине.
- Они считают, что нам следует пойти на уступки и подарить бандитам часть нашей территории.
- Они хотят продолжать проявлять "огромную обеспокоенность" тысячам утраченных жизней, сидя за богатым столом, накрытым за российские деньги.
Но что у них будет, если не будет Украины?
- В Европу направятся новые миллионы трудовых мигрантов. И радость дешевых трудовых рук превратится в панику и кризис.
- Миллионы голодных людей обрушат рынок труда Еврозоны.
- Печать новых денег – удвоит инфляцию и приведет к разрушению обычной экономической системы.
- Утрата Украины приведет к монополизации Европейского рынка газа. Воздействие России возрастет. Украинские хранилища газа не будут работать в пользу европейских стран.
- Агрессор получит возможность контролировать более 30% мирового рынка зерна, что приведет к новым уступкам из стран запада, но вместе с тем к росту нестабильности в Африке и на ближнем Востоке.
- Новые революции и войны в нефтяных и газовых регионах приведут к увеличению роста цены на газ и нефть в мире.
- Агрессор, получив Украину, усилит монополию на рынке титана. Украина – это 20% мировых ресурсов. Боинг и Аэробус уже никогда не смогут отказаться от него. Вместе с тем промышленность и ВПК Европы и США попадут в большую зависимость от России.
- У границ ЕС будут стоять российские "буки" и "искандеры". Но это на время.
- Россия неоднократно вспоминала свои аппетиты. Страны Балтии, Скандинавы, Польша, Варшава, Румыния.
- Европа превратится в Ад… И это все произойдет в течение всего 1 года, если не будет...
Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: