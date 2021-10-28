Небезпечний порошок: у Нідерландах розслідують гучну справу про смерть понад 30 осіб

У Нідерландах при загадкових обставинах померли близько 30 осіб. Поліція розпочала розслідування і припускає, що усі вони могли вживати невідомий порошок, який вкоротив їм віку.

Так званий "порошок для суїциду" придбали щонайменше 33 людей.

Ти часом "Імітувала сцену з фільму": у Туреччині завершили розслідування загадкової смерті українки

Суд розпочав розгляд резонансної справи

Ще у липні правоохоронці затримали чоловіка, який підбурював до самогубств. Суд вже розпочав розгляд моторошної та резонансної справи.

Як стверджують слідчі, 18 людей померли після вживання придбаного порошку. Причини смерті ще 15 людей встановлюють, проте відомо, що вони також купували цю суміш.

Затримали також можливих співучасників злочину

Підозрюваний у справі є членом організації Cooperatie Laatse Wil. Учасники цього об'єднання відстоюють право людей на те, аби вкоротити собі віку. Також правоохоронцям вдалось затримати ще трьох осіб, які можуть бути причетні до злочинів.

Відомо, що смертельний порошок продавали у період з 2018 до червня 2021 року. Слідчі припускають, що клієнтами затриманого могли бути 700 осіб. Попри начебто ідейні мотиви, чоловік заробляв на кожному порошку, таким чином збагатившись на 55 тисяч євро.

Читайте також Колишня дружина Емінема намагалась вчинити самогубство

У Нідерландах є легальною евтаназія

Нідерланди стали першою країною у світі, яка легалізувала евтаназію у 2002 році. Проте умови для цього – дуже жорсткі. Пацієнт має відчувати "нестерпні страждання" і згоду на процедуру мають дати два незалежні лікарі.