Небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті минула: аналіз ISW

Окупанти, ймовірно, відмовилося від цілі оточення значної кількості українських сил в Бахмуті. Про це свідчить розгортання низькоякісних російських військ.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни зазначають, що українські бійці прорвали деякі російські лінії під час локалізованих контратак поблизу Бахмута. Це викликало відповідь ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та міністерства оборони Росії.

До теми Жалюгідно накивали п'ятами: українські військові показали покинуті позиції росіян під Бахмутом

Українські контратаки відкинули окупантів

Командувач Східної групи військ Олександр Сирський заявив, що російські війська відступили до двох кілометрів за російськими рубежами на невизначених ділянках Бахмутського фронту. Пригожин у відповідь сказав, що українські війська почали контрнаступ і відбили 3 кілометри території в Бахмуті та навколо нього

Міноборони Росії визнало швидкі контратаки України, стверджуючи, що російські сили відбили 8 наземних атак і 3 бойові дії на донецькому напрямку. Однак окупанти заперечують, що українські сили прорвали російські оборонні лінії.

Небезпека оточення минула

В ISW наголошують, розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Росія відмовилась від цілі оточення значної кількості українських сил там.

У березні та квітні росіяни виділили більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90 і російські повітряно-десантні сили.

Вже у квітні Пригожин заявив, що Міноборони Росії лише розгорнуло нерегулярні та деградовані частини для утримання флангів Бахмута. Ці підрозділи не можуть виконати навіть цю обмежену місію. Це доводить, що російські фланги в Бахмуті та інших подібних укомплектованих ділянках фронту вразливі для українських контратак.

Сили "Вагнера", ймовірно, продовжуватимуть проводити фронтові наступи на місто, що дозволить українським силам проводити організований відхід із загрозливих районів у більш дрібному частковому охопленні. Однак велике оточення вже не загрожує.