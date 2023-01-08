Безкоштовне лікування опіків та рубців у 12 областях України: що відомо про проєкт “Неопалимі”

Проєкт "Неопалимі" – програма комплексного безоплатного лікування опіків і рубців для людей, які постраждали внаслідок бойових дій на території України.

Про це 24 Каналу розповів керівник проєкту "Неопалимі" Максим Туркевич. За його словами, претендувати на лікування можуть ті, хто отримав непобутові ураження характеру опіків чи рубців, починаючи з 2014 року і після повномасштабного вторгнення на територію України.

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До проєкту залучено 14 приватних клінік

Він зазначив, що проєкт "Неопалимі" став офіційним партнером Міністерства охорони здоров'я.

Тепер ми можемо комплексно надавати допомогу усім людям в Україні, які отримали такого роду ураження абсолютно безплатно в 12 областях по цілій Україні, й плануємо розширятися,

– наголосив керівник проєкту.

Він розповів, що на сьогодні 14 приватних клінік залучено до проєкту і вони допомагають лікувати людей. 2 з них – хірургічні і 12 надають лазерну допомогу та лікують препаратами.

"Ставши партнерами МОЗ, ми поступово починаємо співпрацю з державними клініками і реабілітаційними центрами по всій Україні", – підкреслив він.

Виклик для естетичної медицини

Туркевич зауважив, що рубці і опіки, які люди отримують під час війни, по суті не відрізняються від тих, що залишаються від побутових чи інших травм.

Але вони значно складніші технічно, бо зазвичай мають більший обсяг. Взагалі, такого ще ніколи не було, щоб одномоментно з'явилася така кількість людей з опіковими травмами,

– вважає він.

За його словами, лікарі, які беруть участь в проєкті, роблять надзвичайні речі. Адже сьогодні ми маємо найпотужніший виклик для естетичної медицини з часів Другої світової війни.

"Когорта лікарів, що співпрацює з "Неопалимими", поступово напрацьовує міжнародні протоколи лікування опікових захворювань, які надалі, скоріш за все, стануть першокласними протоколами для усього світу для лікування людей після будь-яких опікових уражень", – пояснив Туркевич.

Для пацієнтів лікування безкоштовне

Він повідомив, що кількість пацієнтів, які беруть участь в програмі, станом на зараз коливається в межах 40 – 50 людей.

Проте зараз дуже буремні часи, і кожного дня з'являється по декілька нових пацієнтів. Ми поступово набираємо оборотів,

– наголосив керівник проєкту.

На його думку, людям важко зрозуміти, що їм можуть допомогти швидко, якісно, компетентно і безплатно.

"Кінцеве все одно не виходить безкоштовно, але для людини, яка отримала ці ураження, – абсолютно безплатно. А кошти на лікування ми отримуємо від закордонних партнерів, від людей, які напряму фінансують, або надають нам препарати", – зауважив він.

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Як отримати допомогу

Максим Туркевич розповів, як можна отримати підтримку тим, хто її потребує, від проєкту "Неопалимі". Потрібно знайти сайт проєкту "Неопалимі" (neopalymi.in.ua), заповнити на ньому реєстраційну форму, і хтось з команди обов'язково сконтактується з цією людиною.

Далі ми оперативно, протягом 3 днів, узгоджуємо всю інформацію, передаємо її нашим спеціалістам і вони на основі фотографії і діагнозу приймають рішення щодо подальшого лікування,

– пояснив він.

Пацієнт або може одразу приступати до лікування, або у деяких випадках потрібно почекати певний час.

"В такому випадку ми підтримуємо контакт з цим пацієнтом і він через певний час все одно приступає до лікування у нас", – зазначив Туркевич.

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