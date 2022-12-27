П'яту операцію маленькому Роману планують зробити у квітні 2023 року. Про це розповіла журналістам його мати Надія Божко.

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Попереду у хлопчика низка операцій

Це буде вже п'ята і не остання операція на обличчі у Роми. Робитимуть пересадку м'язів і чекатимуть "проростання" нервів. Маємо відновити роботу лицьового нерва, щоб обличчя функціонувало. Наступним кроком стане косметична корекція – надання симетрії,

– зазначила Надія Божко.

Жінка додала, що лише після низки операцій лікарі візьмуться за протезування пошкодженого ока дитини. Наразі мати з сином перебувають в Австрії.

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