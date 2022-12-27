П'яту операцію маленькому Роману планують зробити у квітні 2023 року. Про це розповіла журналістам його мати Надія Божко.
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Попереду у хлопчика низка операцій
Це буде вже п'ята і не остання операція на обличчі у Роми. Робитимуть пересадку м'язів і чекатимуть "проростання" нервів. Маємо відновити роботу лицьового нерва, щоб обличчя функціонувало. Наступним кроком стане косметична корекція – надання симетрії,
– зазначила Надія Божко.
Жінка додала, що лише після низки операцій лікарі візьмуться за протезування пошкодженого ока дитини. Наразі мати з сином перебувають в Австрії.
Що відомо про вибух боєприпаса у Чернігові
- 3 вересня у Чернігові на Валу під час благодійної ярмарки прогримів вибух. За даними слідства, військовослужбовці тероборони демонстрували цивільним зброю та боєприпаси. На жаль, один з боєприпасів здетонував.
- Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок вибуху постраждало щонайменше троє дітей.
- Маленького Романа доставили до лікарні. Хлопчик перебував у реанімації у важкому стані.
- Згодом Романа перевезли до "Охматдиту". Далі за програмою "Медичної евакуації для постраждалих від воєнних дій" хлопчика готували до відправки на лікування в Австрію.
- Тоді Надія Божко розповіла Суспільному, що на щоці сина пошкоджені всі шари. Зокрема, і слизова, і поверхневі тканини.