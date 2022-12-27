Пятую операцию маленькому Роману планируют сделать в апреле 2023 года. Об этом рассказала журналистам его мать Надежда Божко.
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Впереди у мальчика ряд операций
Это будет уже пятая и не последняя операция на лице Ромы. Будут производить пересадку мышц и ждать "прорастания" нервов. Должны возобновить работу лицевого нерва, чтобы лицо функционировало. Следующим шагом станет косметическая коррекция – придание симметрии,
– отметила Надежда Божко.
Женщина добавила, что только после ряда операций врачи приступят к протезированию поврежденного глаза ребенка. Сейчас мать с сыном находятся в Австрии.
Что известно о взрыве боеприпаса в Чернигове
- 3 сентября в Чернигове на Валу во время благотворительной ярмарки прогремел взрыв. По данным следствия, военнослужащие терробороны демонстрировали гражданское оружие и боеприпасы. К сожалению, один из боеприпасов сдетонировал.
- Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере трое детей.
- Маленький Роман находился в реанимации в тяжелом состоянии.
- Позже перевезли в "Охматдет". Далее по программе "Медицинская эвакуация для пострадавших от военных действий" мальчика подготовили к отправке на лечение в Австрию.
- Тогда Надежда Божко рассказала Суспільному, что на щеке сына повреждены все слои. В частности, и слизистая, и поверхностные ткани.