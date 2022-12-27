Пятую операцию маленькому Роману планируют сделать в апреле 2023 года. Об этом рассказала журналистам его мать Надежда Божко.

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Впереди у мальчика ряд операций

Это будет уже пятая и не последняя операция на лице Ромы. Будут производить пересадку мышц и ждать "прорастания" нервов. Должны возобновить работу лицевого нерва, чтобы лицо функционировало. Следующим шагом станет косметическая коррекция – придание симметрии,
– отметила Надежда Божко.

Женщина добавила, что только после ряда операций врачи приступят к протезированию поврежденного глаза ребенка. Сейчас мать с сыном находятся в Австрии.

Что известно о взрыве боеприпаса в Чернигове

  • 3 сентября в Чернигове на Валу во время благотворительной ярмарки прогремел взрыв. По данным следствия, военнослужащие терробороны демонстрировали гражданское оружие и боеприпасы. К сожалению, один из боеприпасов сдетонировал.
  • Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере трое детей.
  • Маленький Роман находился в реанимации в тяжелом состоянии.
  • Позже перевезли в "Охматдет". Далее по программе "Медицинская эвакуация для пострадавших от военных действий" мальчика подготовили к отправке на лечение в Австрию.
  • Тогда Надежда Божко рассказала Суспільному, что на щеке сына повреждены все слои. В частности, и слизистая, и поверхностные ткани.