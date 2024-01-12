Вважали новим Буддою, а виявився ґвалтівником: у Непалі духовний лідер розбестив неповнолітню

У Непалі послідовники вважали свого духовного лідера реінкарнацією Будди. Однак пізніше з'ясувалося, що прихильники весь цей час захоплювалися злочинцем.

Рам Бахадур Бомджан зґвалтував неповнолітню монахиню в одному зі своїх ашрамів. Вона сама звинуватила духовного лідера у сексуальному насильстві.

Читайте також Засновника однієї з церков звинувачують у ґвалтуванні вірян: гучне розслідування BBC

Яка доля спіткала ґвалтівника

Монахиня публічно розповіла про зґвалтування ще у 2018 році. Ордер на арешт "реінкарнації Будди" був виданий у 2020 році, коли його звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною.

Весь цей час Рам Бахадур Бомджан переховувався від правосуддя. Правоохоронці вистежили його та затримали на околицях Катманду 10 січня 2024 року. Під час затримання духовний лідер з сумнівною репутацією намагався втекти.

Співробітники поліції провели обшуки. Вони знайшли у будинку 34-річного духовного лідера 5 ноутбуків та планшетів, понад 10 смартфонів та близько 200 000 американських доларів (в непальській та іноземній валюті).

Хто такий "хлопчик-Будда"

Рам Бахадур Бомджан отримав першу популярність у 15 років, коли відправився у джунглі. Його послідовники стверджували, що Бомджан нібито молився протягом 10 місяців там без їжі, води та сну.

Їхні твердження не вдалося підтвердили, однак місцеві ЗМІ тоді, у 2005 році, написали про підлітка. Це допомогло йому привернути до себе міжнародну увагу. Рам Бахадур Бомджан згодом отримав прізвисько "хлопчик-Будда", що тільки збільшило його славу.

Тисячі людей з Непалу та Індії приїжджали, щоб подивитися на підлітка, який нібито є реінкарнацією Будди. Десь у 17 років Рам Бахадур Бомджан почав проповідувати та згодом разом з шанувальниками створив присвячену своєму вченню мережу ашрамів. До слова, послідовники й досі захищають свого духовного лідера та відкидають всі звинувачення у зґвалтуванні.