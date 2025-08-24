В Україні під час мобілізації за неявку до ТЦК передбачені штрафи до 25,5 тисяч гривень, а за ігнорування бойової повістки – кримінальна відповідальність. Водночас існують поважні причини для відсутності, які потрібно підтвердити документально.

Про це розповів адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний виданню "РБК-Україна", передає 24 Канал. В умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки зобов’язані з’являтися до ТЦК за отриманою повісткою.

Читайте також Адвокатка пояснила, через що ТЦК може оголосити людину у розшук

Що робити, якщо не можеш з’явитися за повісткою?

Адвокат Ярослав Хлівний роз’яснив, яка відповідальність загрожує тим, хто ігнорує виклики, та які причини можуть вважатися вагомими для неявки.

За словами експерта, з 2024 року штрафи за неявку до ТЦК суттєво зросли – від 17 000 до 25 500 гривень. Це стосується викликів для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії. Однак наслідки ігнорування бойової повістки значно суворіші – тут уже йдеться про кримінальну відповідальність за статтею 336 ККУ з покаранням до п’яти років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Детальніше про те, якою буде мобілізація в Україні у вересні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Втім, у такому випадку державі дозволено запропонувати альтернативу – замість ув’язнення піти служити у ЗСУ.

Хлівний підкреслив, що закон передбачає поважні причини для неявки за повісткою. Це можуть бути:

стихійне лихо чи інші надзвичайні обставини;

смерть близького родича;

хвороба;

бойові дії на відповідній території та їхні наслідки.

Усі ці причини мають бути підтверджені документально – медичною довідкою, свідоцтвом про смерть чи довідкою з поліції. Якщо ж військовозобов’язаний не може прибути у зазначений день, він повинен повідомити ТЦК про причину протягом трьох днів і з’явитися упродовж тижня.