Чим загрожує неявка за повісткою у ТЦК: пояснення адвоката

Чоловіки, які не з'явилися у територіальні центр комплектування та соціальної підтримки після вручення повістки, можуть отримати покарання. Воно залежить від виду повістки, яку йому вручили.

Людині може загрожувати або адміністративна, або навіть кримінальна відповідальність. Детальніше про види покарань розповів юрист Андрій Приходько, передає 24 Канал.

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Що загрожує через неявку до ТЦК

Якщо вручили повістку для уточнення військово-облікових даних, а людина не з’явилась до військкомату, то їй загрожує адміністративна відповідальність – штраф.

30 неоподаткованих мінімумів за перший раз, коли ви не з'явились. Якщо не з'явились другий раз – подвійний штраф. Це у випадку, якщо ви отримали повістку для уточнення військово-облікових даних,

– зазначив Андрій Приходько.

Однак явка в ТЦК може бути й різною, як і повістки відповідно. Штраф людина отримає у випадку, якщо не прийшла оновити військово-облікових даних. В іншому випадку – особі загрожуватиме кримінальна відповідальність.

"Якщо ви вже пройшли ВЛК, вас визнали придатним для несення служби і вам видали повістку для несення військової служби, а ви не зʼявляєтесь – тоді загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років", – пояснив юрист.

Однак при цьому варто зрозуміти, що одразу покарати людину не зможуть. Мовиться як про штраф, так і про термін позбавлення волі. Останнє рішення в Україні завжди ухвалює суд, тож у разі чого захистити свої права можна саме там.

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