На спільній пресконференції Зеленського запитали, чи потрібно Естонії ухвалити рішення про передачу українських громадян призовного віку Україні задля залучення їх до відсічі російської агресії. Що відповів глава держави, інформує 24 Канал.

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Фронт або податки

За словами президента, основне питання полягає у чоловіках призовного віку, які виїхали під час війни за кордон поза законом, і відповідно не беруть участі у бойових діях і не сплачують податки до державного бюджету, цим самим не вносячи жодних вкладень у забезпечення фронту.

Зеленський наголосив, що кожен чоловік мобілізаційного віку повинен допомагати Україні. Він або має бути на фронті, або працювати в Україні й сплачувати податки.

Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністру. На одного військового, якого оплачує держава, (нам ніхто в цьому не допомагає), йде шість – вісім платників податків. І якщо ви в Україні не на фронті, але ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. Водночас якщо ви – за кордоном, ви – мобілізаційного віку, і ви не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання,

– пояснив президент.

Глава держави наголосив, що, коли ми хочемо зберегти Україну та Європу, усі мають докласти до цього зусиль.

Ми або громадяни на фронті, або громадяни, які сплачують податки. Не буде на військового грошей – не буде військового, не буде, кому захищати Україну,

– підкреслив український лідер.

Чи планують в Україні призивати чоловіків з-за кордону

У грудні німецьке видання Bild із посиланням на слова міністра оборони Рустема Умєрова написало, що Україна розглядає призов на військову службу з-за кордону чоловіків віком 25 – 60 років. Як передало ЗМІ, Умєров сказав, що чоловіків призовного віку попросять з'явитися до військкоматів. Якщо вони не прийдуть, до них застосують санкції.

У пресслужбі Міноборони уточнили, що слова Умєрова неправильно трактували. Міністр говорив загалом про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном важливість участі у захисті держави. Втім, наразі жодних обговорень механізмів повернення чоловіків призовного віку з-за кордону на порядку денному немає.

Зверніть увагу! Відомо, що новий закон про мобілізацію включатиме норми щодо військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за кордон.