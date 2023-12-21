Як передає Bild, Умєров заявив, що чоловіків – українців, які проживають за кордоном, "попросять" з'явитися до військкоматів. Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк роз'яснив ці слова для українських ЗМІ.
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Уточнення Міноборони
Так, Павлюк пояснив, що Умєров загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном важливість приєднання до Збройних сил та захист держави. Однак, жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.
Що передувало
Сьогодні кілька німецьких видань поширили заяву Умєрова про намір Міноборони мобілізувати українських чоловіків з-за кордону.
Так, Welt написав, що міністр оборони в інтерв'ю низці ЗМІ сказав, що чоловіків, які проживають поза межами України, треба запросити до призовних пунктів. Якщо вони не з'являться, то слід, мовляв, у такому випадку подумати над "покаранням".
Видання Bild із посиланням на Умєрова, заявило, що в Україні триває обговорення способів мобілізації чоловіків з-за кордону. І начебто їх планують реалізувати вже у 2024 році.
Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно… Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення,
– передало Bild словами Умєрова.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 19 грудня під час прес-конференції президент Зеленський розповів, що до нього звернулися військові із проханням про додаткову мобілізацію ще півмільйона людей. Сам глава держави зазначив, що розгляне це питання лише за наявності досить значних аргументів.
- Також український лідер зазначив, що для мобілізації 400 – 500 тисяч осіб державі потрібні додаткові 500 мільярдів гривень. За його словами, 1 воїн – це 6 осіб у цивільному житті, які сплачують податки.
- Також Зеленський сказав, що не підпише законопроект, який пропонує мобілізувати жінок.
- За даними BBС, з початку повномасштабного вторгнення 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України, щоб уникнути призову. Понад 21 тисячу людей затримали при спробі нелегального перетину кордону.