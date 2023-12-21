Як передає Bild, Умєров заявив, що чоловіків – українців, які проживають за кордоном, "попросять" з'явитися до військкоматів. Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк роз'яснив ці слова для українських ЗМІ.

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Уточнення Міноборони

Так, Павлюк пояснив, що Умєров загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном важливість приєднання до Збройних сил та захист держави. Однак, жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

Що передувало

Сьогодні кілька німецьких видань поширили заяву Умєрова про намір Міноборони мобілізувати українських чоловіків з-за кордону.

Так, Welt написав, що міністр оборони в інтерв'ю низці ЗМІ сказав, що чоловіків, які проживають поза межами України, треба запросити до призовних пунктів. Якщо вони не з'являться, то слід, мовляв, у такому випадку подумати над "покаранням".

Видання Bild із посиланням на Умєрова, заявило, що в Україні триває обговорення способів мобілізації чоловіків з-за кордону. І начебто їх планують реалізувати вже у 2024 році.

Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно… Ми хочемо справедливості для всіх, бо йдеться про нашу власну країну. Ми надішлемо їм запрошення,

– передало Bild словами Умєрова.

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