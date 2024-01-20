Чем грозит неявка по повестке в ТЦК: объяснение адвоката

Мужчины, не явившиеся в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после вручения повестки, могут получить наказание. Оно зависит от вида повестки, которую ему вручили.

Человеку может угрожать либо административная, либо даже уголовная ответственность. Подробнее о видах наказаний рассказал юрист Андрей Приходько, передает 24 Канал.

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Что угрожает из-за неявки в ТЦК

Если вручили повестку для уточнения военно-учетных данных, а человек не явился в военкомат, то ему грозит административная ответственность – штраф.

30 необлагаемых минимумов за первый раз, когда вы не появились. Если не появились во второй раз – двойной штраф. Это в случае, если вы получили повестку для уточнения военно-учетных данных,

– отметил Андрей Приходько.

Однако явка в ТЦК может быть и разной, как и повестки соответственно. Штраф человек получит в случае, если не пришел обновить военно-учетные данные. В противном случае – лицу будет угрожать уголовная ответственность.

"Если вы уже прошли ВВК, вас признали годным для несения службы и вам выдали повестку для несения военной службы, а вы не появляетесь – тогда грозит лишение свободы от 3 до 5 лет", – объяснил юрист.

Однако при этом следует понять, что сразу наказать человека не смогут. Речь идет как о штрафе, так и о сроке лишения свободы. Последнее решение в Украине всегда принимает суд, так что в случае чего защитить свои права можно именно там.

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