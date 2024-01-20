Людині може загрожувати або адміністративна, або навіть кримінальна відповідальність. Детальніше про види покарань розповів юрист Андрій Приходько, передає 24 Канал.
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Що загрожує через неявку до ТЦК
Якщо вручили повістку для уточнення військово-облікових даних, а людина не з’явилась до військкомату, то їй загрожує адміністративна відповідальність – штраф.
30 неоподаткованих мінімумів за перший раз, коли ви не з'явились. Якщо не з'явились другий раз – подвійний штраф. Це у випадку, якщо ви отримали повістку для уточнення військово-облікових даних,
– зазначив Андрій Приходько.
Однак явка в ТЦК може бути й різною, як і повістки відповідно. Штраф людина отримає у випадку, якщо не прийшла оновити військово-облікових даних. В іншому випадку – особі загрожуватиме кримінальна відповідальність.
"Якщо ви вже пройшли ВЛК, вас визнали придатним для несення служби і вам видали повістку для несення військової служби, а ви не зʼявляєтесь – тоді загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років", – пояснив юрист.
Однак при цьому варто зрозуміти, що одразу покарати людину не зможуть. Мовиться як про штраф, так і про термін позбавлення волі. Останнє рішення в Україні завжди ухвалює суд, тож у разі чого захистити свої права можна саме там.
Чи можуть повертати ухилянтів з-за кордону
- Під час пресконференції з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас 11 січня Володимира Зеленського запитали, чи Естонія має повертати громадян призовного віку до України. За словами Зеленського, кожен чоловік зобов'язаний боронити свою державу – або на фронті, або сплачувати податки до держбюджету. До тих, хто виїхав за кордон незаконно є багато запитань.
- Кая Каллас пояснила, що Естонія не видаватиме чоловіків мобілізаційного віку Україні. Прем'єрка Естонії пояснила, що якщо українці дотримуються усіх правил та законів, а також отримують тимчасовий захист від ЄС, мають право перебувати в Естонії.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не вдасться насильно повернути українських чоловіків з-за кордону. Адже вони підпорядковують законам країни, в якій проживають. Якщо чоловіки оформили статус біженця, Україна нічого не може вдіяти з цим.