Людині може загрожувати або адміністративна, або навіть кримінальна відповідальність. Детальніше про види покарань розповів юрист Андрій Приходько, передає 24 Канал.

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Що загрожує через неявку до ТЦК

Якщо вручили повістку для уточнення військово-облікових даних, а людина не з’явилась до військкомату, то їй загрожує адміністративна відповідальність – штраф.

30 неоподаткованих мінімумів за перший раз, коли ви не з'явились. Якщо не з'явились другий раз – подвійний штраф. Це у випадку, якщо ви отримали повістку для уточнення військово-облікових даних,

– зазначив Андрій Приходько.

Однак явка в ТЦК може бути й різною, як і повістки відповідно. Штраф людина отримає у випадку, якщо не прийшла оновити військово-облікових даних. В іншому випадку – особі загрожуватиме кримінальна відповідальність.

"Якщо ви вже пройшли ВЛК, вас визнали придатним для несення служби і вам видали повістку для несення військової служби, а ви не зʼявляєтесь – тоді загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років", – пояснив юрист.

Однак при цьому варто зрозуміти, що одразу покарати людину не зможуть. Мовиться як про штраф, так і про термін позбавлення волі. Останнє рішення в Україні завжди ухвалює суд, тож у разі чого захистити свої права можна саме там.

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