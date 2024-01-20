Человеку может угрожать либо административная, либо даже уголовная ответственность. Подробнее о видах наказаний рассказал юрист Андрей Приходько, передает 24 Канал.
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Что чревато из-за неявки в ТЦК
Если вручили повестку для уточнения военно-учетных данных, а человек не явился в военкомат, то ему грозит административная ответственность – штраф.
30 необлагаемых минимумов за первый раз, когда вы не появились. Если не появились во второй раз – двойной штраф. Это в случае, если вы получили повестку для уточнения военно-учетных данных,
– отметил Андрей Приходько.
Однако явка в ТЦК может быть и разной, как и повестки соответственно. Штраф человек получит в случае, если не пришел обновить военно-учетные данные. В противном случае – лицу будет угрожать уголовная ответственность.
"Если вы уже прошли ВЛК, вас сочли подходящим для несения службы и вам выдали повестку для несения военной службы, а вы не появляетесь – тогда грозит лишение свободы от 3 до 5 лет", – объяснил юрист.
Однако при этом следует понять, что сразу наказать человека не смогут. Речь идет как о штрафе, так и о сроке лишения свободы. Последнее решение в Украине всегда принимает суд, так что в случае чего защитить свои права можно именно там.
Могут возвращать уклоняющихся из-за границы
- Во время пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас 11 января Владимира Зеленского спросили, есть ли у Эстонии возвращать граждан призывного возраста в Украину. По словам Зеленского, каждый мужчина обязан защищать свое государство – либо на фронте, либо платить налоги в госбюджет. К тем, кто выехал за границу, незаконно есть много вопросов.
- Кайя Каллас объяснила, что Эстония не будет выдавать мужчин мобилизационного возраста. Премьер Эстонии пояснила, что если украинцы соблюдают все правила и законы, а также получают временную защиту от ЕС, имеют право находиться в Эстонии.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не удастся насильно вернуть украинских мужчин из-за границы. Они ведь подчиняют законам страны, в которой проживают. Если мужчины оформили статус беженца, Украина ничего не может сделать с этим.